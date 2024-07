Passageiro ficou preso entre o bagageiro e o teto do avião - Reprodução / Redes Sociais

Passageiro ficou preso entre o bagageiro e o teto do aviãoReprodução / Redes Sociais

Publicado 01/07/2024 15:38

Um passageiro do voo da Air Europa precisou ser resgatado do teto após a forte turbulência que fez com que o avião precisasse pousar de emergência no Aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte , na madrugada desta segunda-feira (1º).

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível observar o momento em que o homem é resgatado por outros passageiros após ficar preso no espaço entre o bagageiro e o teto do avião. As imagens compartilhadas mostram ainda a destruição que a turbulência causou na aeronave.

Passageiro é resgatado do teto de avião que pousou de emergência em Natal após turbulência.#ODia



Crédito: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/UFdn11Ukgh — Jornal O Dia (@jornalodia) July 1, 2024

De acordo com a Zurich Airport Brasil, que opera o Aeroporto de Natal, a aeronave solicitou o pouso de emergência às 2h32. O modelo do avião do ocorrido é um Boeing 787-9 Dreamliner.

Em nota, a Air Europa informou que o voo foi desviado para Natal devido "à natureza da turbulência e por razões de segurança". A turbulência ocorreu em uma área conhecida como Zona de Convergência Intertropical, área propícia para formação de furacões.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no aeroporto e atendeu pelo menos 30 pessoas. Pelo menos dez vítimas atendidas pelo Samu foram levadas para o hospital. Segundo a equipe médica, os pacientes eram de diversas nacionalidades e apresentaram machucados na cabeça e no rosto, fraturas cervicais e dores no tórax.

Já de acordo com a companhia aérea, sete passageiros trataram lesões de graus variados, além de um "número indeterminado de pessoas com pequenas contusões". Os passageiros feridos foram levados para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal.