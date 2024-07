Pedaços do ’teto’ ficaram quebrados devido à pressão - Reprodução/redes sociais

Pedaços do ’teto’ ficaram quebrados devido à pressão Reprodução/redes sociais

Publicado 01/07/2024 09:01 | Atualizado 01/07/2024 09:11

Rio Grande do Norte - Um avião da Air Europa fez um pouso de emergência no Aeroporto de Natal, na madrugada desta segunda-feira, 1º, após uma turbulência deixar pelo menos 30 pessoas feridas. O voo saiu de Madri, na Espanha, e iria seguir sem paradas até Montevidéu, no Uruguai.

De acordo com a Zurich Airport Brasil, que opera o Aeroporto de Natal, a aeronave solicitou o pouso de emergência às 2h32. O modelo do avião do ocorrido é um Boeing 787-9 Dreamliner.

A Air Europa informou em nota que o voo foi desviado para Natal devido "à natureza da turbulência e por razões de segurança". A turbulência ocorreu em uma área conhecida como Zona de Convergência Intertropical, área propícia para formação de furacões.

Imagens divulgadas por passageiros nas redes sociais mostram que pedaços do "teto" ficaram quebrados devido à pressão causada pela lesão.

fotogaleria

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no aeroporto e atendeu pelo menos 30 pessoas. Pelo menos dez vítimas atendidas pelo Samu foram levadas para o hospital.

Segundo a equipe médica, os pacientes eram de diversas nacionalidades e apresentaram machucados na cabeça e no rosto, fraturas cervicais e dores no tórax.

Já de acordo com a companhia aérea, sete passageiros trataram lesões de graus variados, além de um "número indeterminado de pessoas com pequenas contusões". Os passageiros feridos foram levados para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal.