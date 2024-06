O prefeito Eduardo Paes, acompanhado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, inaugura o programa Morar Carioca do Aço - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 30/06/2024 17:12

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que muitos o criticam por gastar "muito dinheiro com pobre", mas observou que se esses recursos não forem investidos em educação, como o programa Pé-de-Meia, recém-lançado, irão mais tarde para a construção de cadeias.

Falando para centenas de pessoas durante evento do programa Morar Carioca, na zona Oeste do Rio, ao lado do prefeito Eduardo Paes, que concorre à reeleição em outubro, Lula disse que vai mostrar mais uma vez, em seu terceiro mandato, que o Brasil é importante. Ele também afirmou que vai mostrar que muito dinheiro nas mãos de poucos só traz mortalidade infantil, pobreza e fome, mas que pouco dinheiro nas mãos de muitos faz a economia girar.

"Criamos um programa agora chamado Pé-de-Meia. Esse programa foi criado porque nós descobrimos que 500 mil crianças do Ensino Médio estão desistindo da escola para ajudar no orçamento familiar. Então, não podemos deixar uma criança de 15 anos, uma menina, um menino de 16 anos deixar de estudar porque tem que ajudar no orçamento familiar", disse.