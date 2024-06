Presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Arquivo/Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Presidente Luiz Inácio Lula da SilvaArquivo/Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 29/06/2024 19:13

Após ter sido condenado a pagar uma multa por propaganda eleitoral antecipada envolvendo a pré-candidatura do deputado federal Guilherme Boulos (Psol) à prefeitura de São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve em dois eventos com Boulos neste sábado, 29. Em ambos, foi discreto em relação ao afilhado político e, no segundo compromisso, chegou a mencionar a punição da Justiça Eleitoral. "Eu não posso falar o nome do Boulos porque já fui multado uma vez porque falei o nome dele, não posso falar", disse Lula no final do discurso durante evento no bairro Jardim Ângela.

A multa foi imposta ao presidente porque, em ato para comemorar o feriado do dia do Trabalhador, Lula pediu voto para o deputado na disputa pela prefeitura paulistana, o que a lei eleitoral veda para o período.

No discurso, contudo, o petista não deixou de mencionar o rival de Boulos na disputa, apesar de não ter citado o nome do prefeito Ricardo Nunes (MDB). Segundo Lula, a assinatura da extensão da linha do metrô não pode ocorrer hoje, como programado, porque Nunes, que também é pré-candidato, não foi ao evento.

"A gente hoje ia assinar o contrato da estação do metrô para chegar aqui, mas o prefeito que nos deu o terreno não veio, e o governador então a Caixa Econômica federal e o ministro das Cidades resolveram não assinar porque é importante fazer isso junto do governador e com o prefeito", disse Lula, alfinetando Nunes. "Para nós, quando se quer fazer investimento, não se preocupa de que partido é o governador, mas se o povo precisa das coisas. E é por isso que trazer o metrô para cá é uma necessidade de dar conforto para vocês, de não fazer que um companheira ou companheira que trabalha não perca 3h na fila do ônibus", emendou o presidente.

"Ainda tenho que fazer muita coisa para melhorar a vida da periferia", disse o petista ao fim do discurso, para em seguida descer do palco e cumprimentar o público junto de Boulos.

Foi a segunda agenda de Lula neste sábado na capital paulista. Durante a manhã, o presidente realizou o lançamento da pedra fundamental do campus Zona Leste da Unifesp e do campus Cidade Tiradentes do Instituto Federal de São Paulo.