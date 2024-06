Nino Abravanel é investigado por participação em homicídio - Reprodução/Redes Sociais

Nino Abravanel é investigado por participação em homicídioReprodução/Redes Sociais

Publicado 29/06/2024 12:49

São Paulo - O influenciador Deivis Elizeu Costa Silva, de 18 anos, mais conhecido como Nino Abravanel, é investigado por um homicídio ocorrido em São Paulo no mês passado. Ele está foragido.

A vítima do assassinato foi um servente de pedreiro de 32 anos. Ele foi atingido por diversos tiros na Estrada do M’Boi Mirim, na altura da Zona Sul da capital, no dia 19 de maio. Segundo relatos de seguidores de Nino, o crime ocorreu como forma de vingança, já que o servente teria matado seu o avô.

Além de Nino, seu irmão Derik, de 20 anos, também participou do ocorrido e é procurado pela polícia. Uma terceira pessoa, de 23 anos, foi presa no dia seguinte ao ocorrido acusada de envolvimento no crime.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ele e o irmão são procurados. As investigações são feitas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os agentes buscam, além das prisões, esclarecer o ocorrido.

Nas redes sociais, Nino Abravanel possui mais de 4,4 milhões de seguidores. Suas publicações normalmente mostram uma vida de luxo, além manobras com motocicletas e a divulgação de jogos de azar.

Nino Abravanel conta com mais de 4,4 milhões de seguidores Reprodução/Redes Sociais

A reportagem buscou contato com o advogado de Nino, mas não obteve resposta até o momento desta publicação.