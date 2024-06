Mulher foi flagrada realizando transferências bancárias - Reprodução

Mulher foi flagrada realizando transferências bancáriasReprodução

Publicado 30/06/2024 12:38 | Atualizado 30/06/2024 13:00

Paraná - A Polícia Civil do Paraná prendeu uma mulher de 22 anos suspeita de desviar R$ 179 mil da conta bancária do próprio avô para usar o dinheiro no "Jogo do Tigrinho" (Fortune Tiger).



A polícia afirma que ela teria realizado 59 saques e transferências utilizando o cartão bancário e a senha da conta de seu avô no segundo semestre do ano passado. A maior parte do dinheiro foi creditada na conta bancária dela e utilizada no jogo de apostas on-line, ainda de acordo com informações da polícia. A prisão ocorreu na última quinta-feira (27), em Jussara, região noroeste do estado.



A suspeita nega as acusações. Aos policiais, a mulher negou o crime e disse desconhecer como o valor teria sido creditado em sua conta bancária e sido utilizado no jogo. O Estadão ainda não conseguiu contato com a defesa da jovem.



De acordo com o delegado Carlos Gabriel, o sistema de câmeras de segurança da agência bancária registrou a suspeita realizando as transferências, o que justificou a prisão preventiva.



O Fortune Tiger, mais conhecido no Brasil como "Jogo do Tigrinho", é uma espécie de cassino de apostas virtuais que promete ganho de dinheiro fácil e rápido. São cada vez mais comuns as tentativas de golpes para se aproveitar dos apostadores.



A 3.ª Delegacia do Departamento de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil de São Paulo, investiga a atuação de organizações criminosas por trás dos jogos de cassino online. De acordo com a polícia, já existem mais de 500 boletins de ocorrência registrados.



O game passou a ser promovido por influenciadores digitais em suas páginas nas redes sociais. Para aliciar os seguidores, os influencers passaram a postar fotos e vídeos simulando ganhos rápidos e fáceis.



Influenciadores digitais mirins de cinco estados, entre eles crianças de 6 e 7 anos, estão sendo pagos para fazer propaganda de cassinos de apostas virtuais. O caso foi denunciado ao Ministério Público de São Paulo no último dia 17 pelo Instituto Alana, organização voltada aos direitos das crianças.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a prática envolve supostos crimes contra o consumidor, contra a relação de consumo, contra a economia popular, lavagem de dinheiro e contravenção penal por divulgar em redes sociais jogos de azar.

Muitos influenciadores são pagos para divulgar o popular 'Jogo do Tigrinho' Reprodução



Transtorno reconhecido pela OMS



O vício em apostas é um transtorno reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, a estimativa é que de 1% a 1,3% da população tenha problemas patológicos relacionados ao hábito. Veja sinais de alerta:



- Necessidade crescente de apostar, com valores cada vez maiores;



- Alteração de humor (irritabilidade, agitação ou tédio) quando tenta interromper o ciclo de apostas;



- Insucesso no controle das apostas, com tentativas repetidas e frustradas de largar o vício;



- Pensamento e planejamento constantes sobre os próximos atos de apostar;



- Angústia, tristeza ou ansiedade ao tentar se divertir ou sentir prazer sem apostar;



- Pensamento irreal de que tem a capacidade de "recuperar o prejuízo" com mais apostas;



- Mentiras: comportamento antissocial e negação do problema, com tentativas de tentar minimizar a frequência das apostas até para pessoas próximas;



- Comportamento de risco: arrisca aspectos e relações importantes da vida como finanças, emprego, progresso acadêmico ou relacionamento afetivo em favor das apostas;



- Falência: depende de outras fontes de renda para sustentar o vício. O vício em apostas é um transtorno reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, a estimativa é que de 1% a 1,3% da população tenha problemas patológicos relacionados ao hábito. Veja sinais de alerta:- Necessidade crescente de apostar, com valores cada vez maiores;- Alteração de humor (irritabilidade, agitação ou tédio) quando tenta interromper o ciclo de apostas;- Insucesso no controle das apostas, com tentativas repetidas e frustradas de largar o vício;- Pensamento e planejamento constantes sobre os próximos atos de apostar;- Angústia, tristeza ou ansiedade ao tentar se divertir ou sentir prazer sem apostar;- Pensamento irreal de que tem a capacidade de "recuperar o prejuízo" com mais apostas;- Mentiras: comportamento antissocial e negação do problema, com tentativas de tentar minimizar a frequência das apostas até para pessoas próximas;- Comportamento de risco: arrisca aspectos e relações importantes da vida como finanças, emprego, progresso acadêmico ou relacionamento afetivo em favor das apostas;- Falência: depende de outras fontes de renda para sustentar o vício.