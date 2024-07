Anna Saicali chega ao Aeroporto de Guarulhos - Reprodução/TV Globo

Publicado 01/07/2024 08:46 | Atualizado 01/07/2024 09:31

Anna Christina Ramos Saicali, ex-diretora da Americanas e uma das suspeitas de um esquema bilionário de fraudes contábeis da empresa, retornou ao Brasil nesta segunda-feira (1º). Ela se entregou à Justiça em Portugal neste domingo (30)

Anna chegou por volta das 6h40 ao Aeroporto Internacional de São Paulo. Ela se dirigiu ao posto da Polícia Federal e seu passaporte foi apreendido no local.

Segundo a investigação da Polícia Federal, a ex-diretora, junto com Miguel Gutierrez , teria vendido mais de R$ 230 milhões em ações da Americanas antes de as fraudes contábeis na empresa, estimadas em R$ 25 bilhões, se tornarem públicas.

O auge das transações ocorreu entre julho e outubro de 2022, afirmam a PF e o Ministério Público Federal (MPF). Os autos da operação apontam que as vendas de ações ocorreram nos seis meses anteriores à divulgação do fato relevante sobre o rombo da Americanas - "responsável por impactar significativamente" o preço das ações da varejista.

Trajetória



Anna entrou na varejista em 1997 como diretora responsável pelas áreas de gente e tecnologia. Em 2004, foi alçada à diretora presidente da B2W Digital, resultado da incorporação da Submarino.com. Em 2018, se tornou presidente do Conselho de Administração ao mesmo tempo que estava à frente da Ame Digital, a carteira digital da varejista. Ela também fundou e foi CEO da AME, a plataforma fintech da Americanas, de 2021 a 2023.

Saicali foi afastada de suas funções em 3 de fevereiro do ano passado, mês seguinte à divulgação do rombo bilionário da empresa pelo então CEO Sérgio Rial.

Um comunicado ao mercado emitido em 13 de junho de 2023 pela Americanas afirmava que um relatório feito pelo setor jurídico apontava fraude nas inconsistências contábeis apontadas por Rial "Os documentos analisados indicam que as demonstrações financeiras da companhia vinham sendo fraudadas pela diretoria anterior da Americanas", informava o documento entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O mesmo comunicado indicava textualmente a participação de Miguel Gutierrez e Anna Saicali no esquema. Gutierrez negou as acusações. No dia em que seria ouvida na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara dos Deputados, aberta para investigar o rombo na Americanas, Anna se valeu de um habeas corpus para ficar em silêncio.



Operação Disclosure

Gutierrez foi preso na sexta-feira (28) , no âmbito da Operação Disclosure, que foi deflagrada na quinta-feira (27). A ação contou com o apoio da Interpol, que colocou o nome dos dois suspeitos em sua lista de procurados, e também da polícia espanhola, que efetuou a prisão.

"A Polícia Federal, por meio de cooperação policial internacional, atuou na prisão do principal foragido da Operação Disclosure, deflagrada nessa quinta-feira (27/6). A prisão foi efetuada pela polícia espanhola na manhã desta sexta-feira (28/6), em Madri, após a inclusão do nome do investigado na lista de Difusão Vermelha da Interpol", diz a nota.