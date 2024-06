Miguel Gutierrez deixa a prisão em Madri - Reprodução/CNN

Publicado 29/06/2024 14:48 | Atualizado 29/06/2024 15:05

Um dia após ser preso em Madri , Miguel Gutierrez, ex-CEO da Americanas, foi solto na capital espanhola neste sábado (29). Ele havia sido detido na Operação Disclosure, da Polícia Federal por fraudes contábeis estimadas em R$ 25 bilhões.

A defesa de Gutierrez informou que ele está em casa e nega as acusações, conforme reportagem exibida no "Jornal Hoje", da TV Globo. Apesar da soltura, Gutierrez terá que entregar seu passaporte à Justiça da Espanha, se comprometendo a não deixar o país.

Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez e outros ex-executivos da rede varejista são investigados por uso de informações privilegiadas, além de outros delitos investigados na Operação Disclosure. Na ocasião, foram vendidos R$ 287 milhões em ações pouco antes do anúncio, em janeiro do ano passado, da existência de um rombo de R$ 25,3 bilhões no balanço da empresa.

Segundo a investigação que resultou na ação, Gutierrez e Anna Saicali (ex-diretora da empresa) teriam vendido mais de R$ 230 milhões - R$ 171,7 milhões e R$ 59,6 milhões, respectivamente - em ações da Americanas antes de as fraudes contábeis na empresa se tornarem públicas.

Anna Saicali segue foragida. Assim como Gutierrez, ela também foi incluída na lista Difusão Vermelha da Interpol. Assim, ela é alvo de prisão em qualquer um dos 196 países que são membros da organização policial.