Bebeto é um dos autores do requerimento para realização do debatePablo Valadares/Câmara dos Deputados Fonte: Agência Câmara de Notícias

Publicado 01/07/2024 21:34 | Atualizado 01/07/2024 21:36

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados realizará uma audiência pública na próxima terça-feira (2) para discutir a concessão da rodovia Presidente Dutra, do trevo das Margaridas até Seropédica, à empresa EcoRioMinas. O debate, solicitado pelos deputados Bebeto (PP-RJ) e Juninho do Pneu (União-RJ), está marcado para começar às 10 horas, no plenário 11.

Segundo documentos da licitação, ao longo de 30 anos de concessão, a EcoRioMinas deve investir R$ 11 bilhões na infraestrutura viária do Sistema Rio de Janeiro (RJ) – Governador Valadares (MG). Além disso, está previsto um aporte de R$ 9,9 bilhões para a operação da malha rodoviária. O contrato inclui a entrega de melhorias a partir do quarto ano de concessão, em 2026, como a construção de 303 quilômetros de duplicações, 255 quilômetros de faixas adicionais e 85,5 quilômetros de vias marginais ao longo da RioValadares.

Os deputados Bebeto e Juninho do Pneu destacam a importância da audiência para que o governo e a EcoRioMinas prestem esclarecimentos sobre a aplicação desses recursos.