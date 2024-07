Menino de três anos foge de creche em SP e é achado a 1 quilômetro de distância - Reprodução Redes Sociais

Menino de três anos foge de creche em SP e é achado a 1 quilômetro de distânciaReprodução Redes Sociais

Publicado 01/07/2024 20:27 | Atualizado 01/07/2024 20:28

Um menino de 3 anos fugiu de uma creche na zona norte de São Paulo, na última quarta-feira, 26, caminhou por cerca de um quilômetro, caiu em um barranco, sofreu escoriações e, três horas após sair, foi localizado por funcionários e pela mãe da criança. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo o registro policial, o menino fica diariamente das 7h às 14h no Centro de Educação Infantil Emilia Ferreiro, que fica no Jardim Paulistano e é administrado por uma organização da sociedade civil.

No final da manhã de quarta-feira, a mãe, que tem 38 anos, recebeu ligação telefônica de uma funcionária da creche avisando que a criança estava escondida dentro do estabelecimento e ninguém conseguia encontrá-la. A mãe foi ao local e ajudou a procurar o filho, não localizado dentro da creche.

O grupo foi até um imóvel vizinho cuja câmera de segurança permite ver a porta da creche e pediu para ver as imagens desse equipamento. A filmagem mostrou que por volta das 11h o garoto passa por baixo do portão, movimentando-se deitado. Ao terminar a travessia, levanta-se e comemora, aos pulos.

Depois segue para um lado da rua, em seguida muda de ideia e vai para o outro, até desaparecer do ângulo de visão câmera.

Os funcionários da creche e a mãe do menino passaram a procurá-lo pelas ruas próximas e por volta das 14h o encontraram na Rua das Pedras. Ele tinha arranhões no pescoço, braços e peito e estava acompanhado por adultos que procuravam os responsáveis pela criança - um deles chegou a publicar foto nas redes sociais pedindo ajuda para encontrar a família do menino perdido. As escoriações teriam decorrido de um escorregão que a criança levou em um barranco próximo.

O caso é investigado pelo 74º DP (Parada de Taipas), que apura eventual responsabilidade pela saída do garoto. Em nota, a secretaria estadual de Segurança Pública informou que a unidade policial "realiza todas as medidas cabíveis para esclarecer o ocorrido".

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informou em nota que um processo para apurar o caso foi aberto pela Diretoria Regional de Educação e também foi registrado um boletim de ocorrência.

"Assim que identificou a ausência do estudante em sala de aula, após atividade de recreação, a gestão comunicou os responsáveis e, imediatamente, acessou as imagens das câmeras de monitoramento. O estudante foi localizado, sem necessidade de atendimento médico, retornando às atividades no CEI", conclui a nota.