Homem flagra cobra gigante durante passeio de barco no TocatinsReprodução

Publicado 01/07/2024 18:30

Palmas - Um homem identificado como Agnaldo Teles Barbosa, de 44 anos, flagou uma cobra gigante morta durante passeio de barco no lago de Porto Nacional, no Tocatins. O momento, que aconteceu no último domingo (30), foi compartilhado nas redes sociais e deixou os internautas impressionados.

"Para quem gosta de banhar no lago", brincou o empresário na legenda da publicação. Ainda segundo Agnaldo, o animal boiava, pois estava morto.

Ainda segundo o empresário, dias atrás ele já havia filmado a pele de outra cobra bem grande boiando no local. "Esse lago aqui de Porto também tem jacaré grande demais, principalmente beirando a ponte. Quando estavam construindo a ponte havia jacarés grandes. Esse lago esconde muito bicho aí. A gente que é corajoso de banhar. Eu mesmo banho direto nesse meio desse rio aí, mas é confiando na sorte", declarou ele em entrevista ao portal G1.

Assista: