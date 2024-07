Tutor de cão que morreu em voo da Gol é presenteado com filhote de cachorro - Reprodução redes sociais

Publicado 01/07/2024 17:34 | Atualizado 01/07/2024 17:38

O tutor do cão Joca, João Fantazzini, foi surpreendido na última quinta-feira (27) ao ganhar de presente da mãe um novo animal de estimação. A novidade foi compartilhada por ele nas redes sociais. No vídeo, Fantazzini relatou sobre a emoção de ter um novo companheiro e falou sobre como está lidando com a dor que ainda sente pela morte do Joca

"Foi a maior surpresa que eu tive na minha vida. Um mix de sentimentos. Eu estava me sentindo culpado por estar feliz de ganhar porque na minha cabeça eu estava substituindo o Joca, mas não. Quando vi ele [novo cachorro] saindo do carro, eu senti que precisava proteger, cuidar, dar amor. Estou conseguindo ressignificar o que sentia. Eu chorei muito. Foi muito forte pegar outro filhote e abraçar", relatou.

Em abril deste ano, o cachorro Joca, da raça golden retrivier, morreu após ser enviado para o estado errado em um voo da Gol. A Gollog, serviço de transportes da companhia aérea, era responsável pelo trajeto do Aeroporto Internacional de Guarulhos até Sinop, no Mato Grosso, onde seu tutor o aguardava, mas o animal foi enviado para Fortaleza. Depois do erro, o cão foi enviado novamente àquele aeroporto e encontrado morto pelo tutor, João Fantazzini.



Conforme o atestado de óbito, Joca faleceu após uma parada cardiorrespiratória. O cachorro permaneceu aproximadamente 10 horas no transporte antes de morrer no aeroporto.

Assista ao vídeo do momento em que o tutor de Joca ganha o novo cachorro: