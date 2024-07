Sandra Saldaña estava no voo da Air Europa - Reprodução/Inter TV Cabugi - Afiliada a Rede Globo

Publicado 01/07/2024 10:53 | Atualizado 01/07/2024 10:54

A boliviana Sandra Saldaña, uma das passageiras do voo da Air Europa que fez um pouso de emergência no Aeroporto de Natal , no Rio Grande do Norte, após forte turbulência na madrugada desta segunda-feira, 1º, relatou os momentos de 'desespero' vivido dentro da aeronave. A mulher ficou com o braço ferido no incidente.