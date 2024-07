Dia 25 de julho também celebra o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra - Divulgação/Fundação Palmeres

Publicado 01/07/2024 09:35

O mês de julho conta com celebrações antirracistas e lembranças da professora e antropóloga mineira Lélia Gonzalez e Nelson Mandela, que dedicaram a vida à luta contra o preconceito e a desigualdade social. O mês também marca as datas de morte de Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum (30 anos), do jornalista paulista Júlio de Mesquita Filho (55 anos), e da pintora e ativista mexicana Frida Kahlo (70 anos). E ainda lembra os 120 anos de nascimento do poeta chileno Pablo Neruda.



Falecida há 30 anos, no dia 11 de julho, Lélia Gonzalez desenvolveu conceitos como “Améfrica” e “pretuguês”, que definem o papel estrutural das culturas africanas nas sociedades que se desenvolveram deste lado do Oceano Atlântico.

Em 3 de julho é celebrado o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. Ele remete à data da aprovação da primeira lei brasileira contra o preconceito. Trata-se da Lei n° 1.390 de 1951, conhecida como Lei Afonso Arinos, que na época estabeleceu que racismo era uma contravenção.

Atualmente, a lei prevê penas de reclusão de um a cinco anos e multa para os condenados por práticas racistas. Além disso, ela estabelece que o crime de racismo é inafiançável e imprescritível, ou seja, não pode ser objeto de fiança nem perde a validade com o passar do tempo.

Dia 5 de julho é o Dia Mundial da Capoeira, um legado de resistência da cultura afro-brasileira que envolve os praticantes por meio do canto, de instrumentos típicos como o berimbau e o atabaque, em uma roda onde os golpes se confundem com a dança. Uma prática que é, ao mesmo tempo, jogo e brincadeira.

A dança é reconhecida há dez anos como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. A presidenta do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Jurema Machado, explicou que as políticas de patrimônio imaterial não existem apenas para conferir títulos, mas para que os governos assumam compromissos de preservação de seus bens culturais, materiais e imateriais.

“O reconhecimento representa um tributo à capoeira como manifestação cultural importante que, durante séculos foi criminalizada, além de dar visibilidade internacional. Além disso, reconhece que o Brasil tem políticas públicas para cuidar do seu patrimônio cultural”, disse Jurema, em entrevista à Agência Brasil.

O Dia Internacional de Nelson Mandela, 18 de julho, é um chamado à paz, à luta por direitos humanos e contra as desigualdades sociais. A data também celebra os 106 anos do nascimento do líder africano.

Mandela foi o primeiro presidente negro da África do Sul, e teve papel determinante no fim do sistema de segregação racial conhecido como “apartheid”. A data foi escolhida em 2009 pelas Nações Unidas para celebrar a proteção dos direitos humanos e a igualdade étnica. Quatro anos depois, em 2013, Mandela morreu aos 95 anos. Também conhecido como Madiba, ele passou 27 anos preso, condenado por seu engajamento na luta contra o racismo.

Já no dia 25, a festa é feminina e feminista, com o Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana, Afro-Caribenha e da Diáspora. Criado em 1992 pela Organização das Nações Unidas (ONU), durante o 1º Encontro de Mulheres Afro-Latino-Americanas e Afro-Caribenhas, em Santo Domingo, na República Dominicana, a data tem como objetivo lembrar a luta e a resistência das mulheres contra o racismo, o machismo, a violência, a discriminação e o preconceito dos quais ainda são vítimas.



O dia 25 de julho também celebra o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra. Tereza de Benguela viveu no século 18 e foi casada com José Piolho, que chefiava o Quilombo do Piolho, até ser assassinado por soldados. Também conhecido como Quilombo do Quariterê, o quilombo ficava na atual fronteira entre o estado de Mato Grosso e a Bolívia. Com a morte de José Piolho, Tereza se tornou a líder do quilombo, que era o maior do estado, e, sob sua liderança, resistiu à escravidão por duas décadas.

A data é celebrada durante todo o mês de julho pelo Festival Latinidades, considerado o maior festival de mulheres negras da América Latina. A idealizadora e diretora do festival, Jaqueline Fernandes, explica que se trata de um espaço de articulação política e cultural, o que pode ser ilustrado pelo tema que orientou as discussões no ano passado: o lugar do lucro e do desenvolvimento desigual, o cuidado com as pessoas e o planeta.

Dia 1º

- Nascimento do ator, roteirista, diretor e produtor cinematográfico britânico Charles Laughton (125 anos) - primeiro ator a interpretar o detetive Hercule Poirot no teatro, em 1928, e o primeiro ator britânico a ganhar o Oscar de melhor ator pelo filme britânico "Os Amores de Henrique VIII";



- Nascimento da poetisa e escritora de crônicas paranaense Júlia da Costa (180 anos);



- Nascimento do diretor de filmes, ator, roteirista e produtor francês Claude Berri (90 anos);



- Nascimento do autor e diretor de teatro estadunidense, e radicado no Brasil, Gerald Thomas (70 anos);

- Morte do ator estadunidense Marlon Brando (20 anos);



- Morte do político e militar argentino Juan Domingo Perón (50 anos) - presidente da Argentina em três mandatos, entre os anos 1940 e 1970;



- Início da Conferência de Bretton Woods, encontro que criou o Bird e o FMI (80 anos);



- A argentina María Estela Martínez de Peron, conhecida como Isabelita Perón, se torna a primeira mulher a ocupar cargo de presidente na América Latina (50 anos);



- Início da circulação do Real, nova moeda brasileira (30 anos);



- Lançamento do aparelho Walkman da fabricante Sony, modelo TPS-L2, primeiro modelo colocado à venda no Japão (40 anos);



- Dia do Bairro Imperial de São Cristóvão;



- O então presidente Ernesto Geisel sanciona a Lei Complementar nº 20, que determina a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro (50 anos);

Dia 2

- Nascimento do tenista e empresário francês Jean René Lacoste (120 anos) - criador da marca de roupas Lacoste;



- Nascimento do físico, matemático, político e crítico de arte pernambucano Mário Schenberg (110 anos) - considerado o maior físico teórico do Brasil;



- Nascimento da política filipina Imelda Marcos (95 anos) - conhecida mundialmente pelo escândalo de possuir 3.000 pares de sapatos, supostamente adquiridos com dinheiro público;



- Partida do 1º Contingente da Força Expedicionária Brasileira, dando início à participação brasileira na 2ª Guerra Mundial (80 anos);



- Eclode em Pernambuco a Confederação do Equador (200 anos) - movimento revolucionário de caráter separatista e republicano que se alastrou pelas demais províncias do nordeste do Brasil, representando a principal reação contra a tendência monarquista e a política centralizadora do governo de Dom Pedro I;

Dia 3

- Morte do músico inglês Brian Jones (55 anos) - membro fundador da banda Rolling Stones;



- Morte do cantor e compositor fluminense Alfredo Albuquerque (90 anos);



- Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial - celebra a aprovação da Lei n° 1.390, a Lei Afonso Arinos, de 1951;



- Circula, em São Luís, o primeiro número do periódico Eco do Norte, do escritor e político maranhense João Lisboa (190 anos);

Dia 4



- Morte do poeta e jurista mineiro Cláudio Manuel da Costa (235 anos) - participou do movimento conhecido como Conjuração Mineira, tendo morrido em circunstâncias suspeitas;



- Morte da cientista polonesa Marie Curie (85 anos) - primeira mulher a receber um prêmio Nobel e primeira pessoa a recebê-lo duas vezes, cujas conquistas envolvem o desenvolvimento da radioatividade e a descoberta de elementos químicos;



- Nascimento do cantor, compositor e instrumentista fluminense Anescarzinho do Salgueiro (95 anos);



- A tenista paulista Maria Esther Andion Bueno se torna a primeira pessoa de nacionalidade brasileira a vencer um Grand Slam de tênis, no Torneio de Wimbledon (65 anos);

Dia 5

- Nascimento do tenista e político estadunidense Dwight D. Davis (145 anos) - fundador da Copa Davis;



- Morte do artista plástico sergipano Arthur Bispo do Rosário (35 anos);



- Nascimento do escritor e cineasta francês Jean Cocteau (135 anos);



- Morte da atriz paulista Consuelo Leandro (25 anos) - atuou no humorístico "Balança mas não cai", da Rádio Nacional do Rio de Janeiro;



- O aviador paulista Eduardo Chaves, pioneiro da aviação brasileira, realiza a primeira rota entre São Paulo e Rio de Janeiro (110 anos);



- Fundação da empresa transnacional de comércio eletrônico Amazon.com, por Jeff Bezos (30 anos);



- Dia Mundial da Capoeira - comemoração internacional, prevista no Artigo 10 da Convenção Internacional de Capoeira;

Dia 6

- Dia Internacional das Cooperativas - data reconhecida pela ONU;



- Nascimento do compositor, pianista, organista e regente cearense Alberto Nepomuceno (160 anos);



- Morte do cantor, compositor e violonista baiano João Gilberto (05 anos);



- Morte do compositor, pianista e violonista virtuoso espanhol Joaquín Rodrigo (25 anos);



- Estreia do primeiro filme dos Beatles, "A Hardy Days Night" (60 anos) - conhecido no Brasil como os "Reis do Iê, Iê, Iê"



Dia 7

- Morte do treinador e ex-jogador de futebol argentino-espanhol Alfredo Di Stéfano (10 anos);



- Dia Estadual das Paneleiras de Goiabeiras (Espírito Santo) - a panela de barro capixaba foi o primeiro bem imaterial registrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 21 de novembro de 2002. O ofício das Paneleiras de Goiabeiras passou a ser inscrito no livro de registro dos Saberes e declarado Patrimônio Cultural do Brasil;



- Morte do payador e poeta gaúcho Jaime Caetano Braun (25 anos) - considerado o patrono do Movimento Pajadoril no Brasil. A pajada, ou payada em castelhano, consiste em uma forma de se fazer versos, geralmente no improviso;



- Primeira transmissão do programa "Som Infinito", na MEC FM (39 anos);



- Estreia da faixa infantil da TV Brasil Animada (7 anos;



Dia 8

- Morte do advogado, intelectual e político paulista Plínio de Arruda Sampaio (10 anos);



- Dia Nacional da Ciência e Dia Nacional do Pesquisador;



Dia 9



- Nascimento do matemático alagoano Elon Lages Lima (95 anos);



- Nascimento da cantora, compositora e atriz estadunidense Courtney Love (60 anos);



- Revolução Constitucionalista de 1932 - feriado estadual;



- Fundação de Boa Vista-RR (134 anos);



Dia 10

- Nascimento da professora e política paulista Eunice Michiles (95 anos) - a primeira mulher a ocupar vaga de senadora no Brasil, após a Princesa Isabel;



- Morte do jornalista e escritor fluminense Paulo Henrique Amorim (05 anos);



- Dia Mundial da Saúde Ocular;



- Dia Nacional da Pizza;



- Dia Estadual do Frescobol;



- O poema "Hino dos Bandeirantes" é instituído como letra oficial do Hino do estado de São Paulo (50 anos)



Dia 11

- Morte da intelectual, política, professora e antropóloga mineira Lélia Gonzalez (30 anos) - referência nos estudos e debates de gênero, raça e classe no Brasil, na América Latina e no mundo, e considerada uma das principais autoras do feminismo negro no país;



- Nascimento do produtor de cinema estadunidense Walter Wanger (130 anos) - produziu clássicos do cinema mundial e foi presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela criação das categorias do Oscar: Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Documentário;



- Nascimento do treinador e ex-jogador de futebol paulista Emerson Leão (75 anos);



- Morte do ex-baterista punk húngaro Tommy Ramone (10 anos) - integrante da formação original da banda Ramones, foi o último a falecer;



- Morte do advogado, jornalista, crítico de cinema, poeta, ensaísta e tradutor paulista Guilherme de Almeida (55 anos) - primeiro modernista da Academia Brasileira de Letras;



- Morte da professora e pintora baiana Lucília Fraga (45 anos);



- Morte do ator, produtor e diretor cinematográfico britânico Laurence Olivier (35 anos) - vencedor de quatro Oscars, três Globos de Ouro, três BAFTAs, três prêmios NBR e cinco Emmys, é considerado por muitos como o maior ator de todos os tempos, tanto no cinema quanto no teatro;



- Nascimento do físico paranaense César Lattes (100 anos) - codescobridor do méson pi e homenageado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) com a Plataforma Lattes;



- Nascimento do estilista italiano Giorgio Armani (90 anos);



- Dia Mundial da População - comemoração sugerida pelo Conselho de Governadores do UNDP (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) da ONU após o "Dia dos 5 Bilhões" de 11 de julho de 1987, quando o planeta teria alcançado a então quantidade recorde de 5 bilhões de pessoas;



- O Prefeito Pedro Ernesto assina o decreto de criação do Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro (90 anos);



Dia 12



- Nascimento do poeta chileno Pablo Neruda (120 anos);



- Nascimento do comediante estadunidense Joe DeRita (115 anos) - membro do grupo humorístico Os Três Patetas;



- Nascimento do cantor e compositor paulista Chauki Maddi, o Tito Madi (95 anos);



- Nascimento do artista plástico e escultor italiano Amadeo Modigliani (140 anos);



- Morte do jornalista paulista Júlio de Mesquita Filho (55 anos) - com a criação da UNESP, em 1976, é homenageado como patrono da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho";



- Dia de Malala - a ONU declara o Dia de Malala, em homenagem à ativista paquistanesa Malala Yousurfzai



Dia 13

- Nascimento do jornalista, escritor, folclorista, empresário e ativista cultural paulista Cornélio Pires (140 anos);



- Morte da pintora e ativista mexicana Frida Kahlo (70 anos);



- Nascimento do escritor nigeriano Wole Soyinka (90 anos) - ganhador do prêmio Nobel de Literatura de 1986;



- Sanção da Lei n° 9.807, criando o Programa Federal de Proteção a Testemunhas e Vítimas Ameaçadas (25 anos)



- Final da Copa do Mundo FIFA no Brasil (10 anos);



- Dia Mundial do Rock;



Dia 14

- Morte do pintor e ilustrador checo Alfons Maria Mucha (85 anos) - um dos principais expoentes do movimento Art Nouveau;



- Nascimento do ex-árbitro, radialista e apresentador paulista Silvio Luiz (90 anos);



- Nascimento do farmacêutico britânico James Black (100 anos) - considerado o criador dos beta-bloqueadores, importantes fármacos usados no tratado de doenças cardiovasculares;



- Morte do escritor espanhol Jacinto Benavente (70 anos) - ganhador do prêmio Nobel de Literatura de 1922;



- Morte da cantora, compositora, escritora e ativista paulista Vange Leonel (10 anos);



- Tomada da Bastilha, durante a Revolução Francesa (235 anos);



- Inauguração do Theatro Municipal do Rio de Janeiro (115 anos);



- A República do Acre é proclamada pela primeira vez, pelo espanhol Luiz Galvez (125 anos);



Dia 15



- Morte do médico, escritor e dramaturgo russo Anton Tchekhov (120 anos) - autor de "Tio Vânia" e "Jardim das Cerejeiras", dentre outras peças;



- Morte da atriz e política mineira Conceição da Costa Neves (35 anos) - também conhecida pelo nome artístico de Regina Maura, foi a primeira mulher a presidir um parlamento estadual no Brasil;



- Acontece, no Equador, a Primeira Conferência Sobre a Mulher Negra nas Américas (40 anos);



- Dia Mundial das Habilidades dos Jovens - data reconhecida pela ONU;



Dia 16



- Morte do dramaturgo, ator e diretor de teatro e televisão paulista Oduvaldo Vianna Filho (50 anos);



- Morte do compositor mineiro Hervé Cordovil (45 anos) - estreou em 1931 na Rádio Sociedade como pianista e compositor da Orquestra de Romeu Silva;



- Morte do jurista e político paulista Franco Montoro (25 anos);



- Morte do maestro austríaco Herbert Von Karajan (35 anos) - um dos maestros de maior destaque do período pós-guerra. Ele passou 27 anos de sua vida à frente da Orquestra Filarmônica de Berlim;



- Nascimento da escultora, artista plástica e multimídia contemporânea paulista Denise Milan (70 anos);



- Morte do guitarrista e cantor de blues estadunidense Johnny Winter (10 anos);



- Lançamento da missão espacial estadunidense Apollo 11 no Complexo de Lançamento 39, do Centro Espacial Kennedy (55 anos) - primeira missão tripulada a chegar à Lua;



- A Assembleia Constituinte promulga a constituição e elege Getúlio Vargas Presidente da República do Brasil em 1934 (90 anos);



- O político iraquiano Saddam Hussein assume a Presidência do Iraque (45 anos);



- O artigo 4º da Constituição de 1934 prevê a transferência da Capital da União para um ponto central do Brasil (90 anos);



Dia 17

- Nascimento do compositor de samba baiano Décio Antônio Carlos, o Mano Décio da Viola (115 anos)



- Morte da cantora e compositora estadunidense Eleanora Fagan Gough, a Billie Holiday (65 anos)



- Nascimento do jogador de futebol, comentarista e treinador fluminense Carlos Alberto Torres (80 anos) - campeão mundial em 1970;



- Nascimento da cantora paulista Wilma Bentivegna (95 anos) - a primeira cantora a se apresentar na extinta TV Tupi;



- Nascimento do músico estadunidense Geezer Butler (75 anos) - baixista da banda de Heavy Metal Black Sabbath;



- Nascimento do cantor e apresentador de TV fluminense Ronnie Von (80 anos);



- Nascimento da física, política alemã e atual chanceler alemã Angela Dorothea Merkel (70 anos);



- Nascimento do padre católico, astrônomo, cosmólogo e físico belga Georges Lemaître (130 anos) - propôs o que ficou conhecido como teoria da origem do universo do Big Bang;



- Morte do Bàbálórìsà angolano radicado no Brasil Agenor Miranda, o Pai Agenor (20 anos);



- Nascimento da historiadora fluminense Eulália Maria Lahmeyer Lobo (100 anos) - pioneira na historiografia brasileira, foi a primeira mulher a doutorar-se em História no Brasil;



- Brasil torna-se tetracampeão na Copa do Mundo FIFA, sediada nos Estados Unidos (30 anos);



- Dia de Proteção às Florestas no Brasil;



Dia 18

- Morte do escritor, jornalista, cronista, roteirista e professor brasileiro baiano João Ubaldo Ribeiro (10 anos);



- Dia Internacional Nelson Mandela - instituído pela Assembleia Geral da ONU em apoio à data comemorativa iniciada em 2009, pela Fundação Nelson Mandela, para incentivar as pessoas a dedicarem 67 minutos de seu tempo na ajuda ao próximo. Nelson Mandela dedicou 67 anos de sua vida a serviço da humanidade;



Dia 19

- Nascimento do pintor, gravurista, escultor e fotógrafo francês Edgar Degas (190 anos);



- Morte do psicanalista, educador, teólogo, escritor mineiro Rubem Azevedo Alves, o Rubem Alves (10 anos);



- Nascimento do engenheiro estadunidense Percy Spencer (130 anos) - inventor do forno de micro-ondas;



- O cantor estadunidense Elvis Presley grava seu primeiro single com a música "That's all Right" (70 anos);



Dia 20

- Nascimento do ministro do Superior Tribunal de Justiça, advogado, poeta e jornalista maranhense Edson Vidigal (80 anos);



- Nascimento do músico estadunidense Chris Cornell (60 anos) - considerado um dos fundadores do movimento grunge e conhecido como vocalista das bandas Soundgarden, Temple of the Dog e Audioslave;



- Morte do líder religioso cearense Cícero Romão Batista, o Padim Ciço ou Padre Cícero (90 anos);



- Morte do bailarino espanhol Antonio Gades (20 anos) - um dos principais responsáveis pela evolução moderna da dança flamenca;



- Morte do ator fluminense Lauro Corona (35 anos);



- O astronauta estadunidense Neil Armstrong é o primeiro homem a pisar na Lua (55 anos);



- Dia do Amigo - é uma data proposta para celebrar a amizade entre as pessoas. No Brasil, Uruguai, Argentina e Moçambique a data mais difundida para esta celebração é 20 de julho, aniversário da chegada do homem à lua.



- Dia Nacional do Tatuador - instituída pelo SETAP-SP (Sindicato das Empresas de Tatuagem e Body Piercing de São Paulo), para marcar a data em que o tatuador dinamarquês, Knud Harald Lykke Gregersen, chegou em São Paulo dando início à tatuagem artística profissional feita com máquina elétrica no Brasil;



Dia 21

- Nascimento do escritor estadunidense Ernest Hemingway (125 anos);



- Morte do compositor estadunidense Jerry Goldsmith (20 anos) - renomado compositor de trilhas sonoras para cinema e televisão, ficou mundialmente famoso ao compor a trilha dos episódios de Star Trek. Recebeu o Oscar por "The Omen" em 1976;



- Nascimento do historiador francês Philippe Ariès (110 anos);



- A seleção brasileira de futebol joga pela primeira vez contra o "Exeter City", da Inglaterra, no campo das Laranjeiras (110 anos);



Dia 22

- Nascimento do cineasta britânico radicado nos Estados Unidos James Whale (135 anos) - conhecido pelo seu trabalho em filmes de horror bastante populares, principalmente "Frankenstein" (1931), "A noiva de Frankenstein" (1935) e "O homem invisível" (1933);



- Dia do Cantor Lírico;



- Primeira transmissão da Hora do Brasil, hoje "A Voz do Brasil" (89 anos) - programa de rádio mais antigo do país e do hemisfério sul ainda em transmissão;



Dia 23



- Nascimento do cantor e compositor mineiro Flávio Venturini (75 anos);



- Morte do dramaturgo, romancista, ensaísta, poeta e professor paraibano Ariano Vilar Suassuna (10 anos);



Nascimento do ator inglês Daniel Radcliffe (35 anos) - ator mundialmente conhecido pelo personagem Harry Potter;



- Nascimento do ator sueco Emil Jannings (140 anos) - primeiro vencedor do Oscar de melhor ator, em 1928;



- Deflagração da operação Spoofing, com o objetivo de investigar as invasões às contas de Telegram de autoridades brasileiras e de pessoas relacionadas à operação Lava Jato (05 anos);



Dia 24

- Nascimento do compositor e violonista fluminense Cândido das Neves (125 anos);



- Morte do escritor fluminense José Mauro de Vasconcelos (40 anos) - autor do clássico "Meu Pé de Laranja Lima";



- Morte do físico inglês James Chadwick (50 anos) - ganhador do prêmio Nobel de Física, em 1935, pela prova da existência do nêutron;



- Giuseppe Garibaldi proclama a República Juliana, durante a Revolução Farroupilha (185 anos);



- A baiana Martha Rocha, a primeira miss Brasil, fica em 2º lugar no concurso de Miss Universo (70 anos);



- Criação da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, a LIESA (40 anos);



Dia 25

- Nascimento do compositor, cantor, pesquisador da música popular brasileira, artista plástico, ator e escritor fluminense Nelson Mattos, o Nelson Sargento (100 anos);



- Nascimento do ator paulista Ney Latorraca (80 anos);



- Morte do ator, comediante e músico baiano Rony Cócegas (25 anos);



- Nascimento da cantora e compositora fluminense Marília Medaglia, a Marília Medalha (80 anos);



- Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana, Afro-Caribenha e da Diáspora / Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra;



- Dia Nacional do Escritor - data instituída em 25 de julho de 1960, quando houve a realização do I Festival do Escritor Brasileiro, iniciativa da União Brasileira de Escritores (UBE). À época, a UBE era presidida por Jorge Amado e João Peregrino Júnior, que propuseram a oficialização anual da data como celebração desses profissionais;



Dia 26



- Morte do ator paulista Sérgio Luiz Viotti (15 anos) - foi um dos fundadores da TV Cultura, quando ela tornou-se televisão educativa. Na década de 1970, foi para a Rádio MEC do Rio de Janeiro, como diretor artístico e onde produziu a série 'Teatro Sérgio Viotti';



- Morte do jurista, jornalista e crítico cearense Clóvis Beviláqua (80 anos) - membro fundador e ex-ocupante da Cadeira 14 da Academia Brasileira de Letras;



- Nascimento do escritor inglês Aldous Huxley (130 anos) - autor de "Admirável Mundo Novo"



- Morte do bailarino e coreógrafo estadunidense Merce Cunningham (15 anos) - conhecido por seu estilo experimental e vanguardista na dança moderna;



- Nascimento do músico inglês Roger Meddows-Taylor (75 anos) - mundialmente conhecido como baterista e compositor da banda inglesa Queen;



- Dia do Jongo - data estadual oficializada no Rio de Janeiro. A manifestação é considerada, desde 2005 pelo IPHAN, Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Trata-se da herança cultural dos grupos bantos da África Meridional presente em diversos estados brasileiros.



- Dia dos Avós - dia festivo em louvor a Santa Ana e São Joaquim, venerados como pais de Santa Maria e avós do Menino Jesus.



- Início dos Jogos Olímpicos de 2024, oficialmente denominados Jogos da XXXIII Olimpíada - comumente conhecidos como Paris 2024;



Dia 27



- Nascimento do escritor francês Alexandre Dumas (filho) (200 anos) - autor do romance "A Dama das Camélias";



- Nascimento do sociólogo e filósofo francês Jean Baudrillard (95 anos);



- Nascimento do humorista, compositor e ator fluminense Paulo Silvino (85 anos);



- Inauguração do primeiro cinema de Recife, o Pathé (115 anos);



Dia 28



- Nascimento do compositor e bandolinista pernambucano Luperce Miranda (120 anos) - em 1945, transferiu-se para a Rádio Nacional;



- Nascimento do ex-radialista e locutor esportivo paulista Osmar Santos (75 anos);



- Invasão Austro-húngara da Sérvia dá início à Primeira Guerra Mundial (110 anos);



- Posse do político paraibano Epitácio Pessoa na Presidência da República brasileira (105 anos) - sua eleição representou uma primeira derrota da política café-com-leite;



- Dia Mundial de Combate à Hepatite - data instituída pela Organização Mundial de Saúde. O mês de julho é o Julho Amarelo;



-Dia do Agricultor - a data foi criada em 1966 - em razão do centenário da fundação do Ministério da Agricultura - pelo então presidente da República, Juscelino Kubitschek;



- Dia da adesão do estado do Maranhão à Independência do Brasil - Feriado estadual;



- Fundação da Sociedade Manumissora Maranhense Vinte e Oito de julho (155 anos) - entidade que estimulou, como prática de benevolência social entre membros da colônia, o pagamento de alforria, especialmente de meninas menores de idade, contribuindo para o movimento abolicionista no país;



Dia 29

- Morte do comediante fluminense Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum (30 anos);



- Morte do sociólogo e filósofo alemão Herbert Marcuse (45 anos);



Dia 30

- Morte do humorista fluminense Fausto Fanti (10 anos);



- Dia Internacional da Amizade - em 27 de abril de 2011, a Assembleia Geral das Nações Unidas resolveu convidar todos os países membros a celebrarem o Dia Internacional da Amizade.



- Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de pessoas - instituído pela ONU;



Dia 31

- Morte do filósofo e escritor francês Denis Diderot (240 anos) - notável durante o Iluminismo, é conhecido por ter sido o co-fundador, editor chefe e contribuidor da "Encyclopédie", junto com Jean le Rond d’Alembert;



- Nascimento do escritor italiano Primo Levi (105 anos);



- Morte do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry (80 anos) - autor do livro "O Pequeno Príncipe";



- Nascimento do compositor e baterista capixaba Mirabeau Pinheiro (100 anos);



- Inauguração do Farol da Ilha Rasa, no Rio de Janeiro (195 anos) - o aparelho, cuja construção foi determinada por Dom João VI, foi o primeiro do seu gênero a ser instalado no Brasil. Encomendado na França, de onde veio ainda um mecânico, especialmente designado para acompanhar os serviços de montagem.