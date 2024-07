Dono do X (antigo Twitter), Elon Musk, e o ministro do STF, Alexandre de Moraes - Reprodução / Rede sociais

Dono do X (antigo Twitter), Elon Musk, e o ministro do STF, Alexandre de MoraesReprodução / Rede sociais

Publicado 01/07/2024 09:27 | Atualizado 01/07/2024 09:41

Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes por punições relacionadas a retiradas de conteúdos da sua rede social. O bilionário escreveu "A lei está violando a lei" (tradução livre do inglês), ao compartilhar uma nota do departamento de Assuntos Governamentais Globais da plataforma neste domingo (30).

O comunicado é uma referência às ordens de Moraes para que o X retirasse publicações críticas e ofensivas a um "político brasileiro". Ele contesta o pouco tempo concedido pela corte para as exclusões e o aumento repentino dos valores da multa.

The law is violating the law https://t.co/qCdeJfWwFa — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2024

"De acordo com as reportagens da imprensa brasileira, Moraes ordenou, por sua própria autoridade, que o X excluísse publicações que criticavam um político brasileiro e deu ao X um prazo irrazoável de apenas duas horas para cumpri-lo, sob multa diária de 100.000 reais (US$ 18.000). O X cumpriu de boa-fé, retendo as postagens no Brasil no mesmo dia", afirma o texto.

"Em resposta, Moraes multou o X não em 100.000 reais, como sua ordem original havia previsto, mas em 700.000 reais ($126.000 USD). Em sua nova ordem, Moraes alegou, pela primeira vez, que estava multando o X em 100.000 reais por post ofensivo na plataforma X, contradizendo sua própria ordem anterior que previa uma multa total de 100.000 reais", coloca. A rede social aguarda recurso no plenário do STF para contestar o aumento do valor da multa.