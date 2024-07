Influenciadora Gabriela Augusto - Reprodução/Redes sociais

Publicado 02/07/2024 17:51 | Atualizado 02/07/2024 18:41

A influenciadora Gabriela Augusto, destaque pela Forbes na lista 'Forbes Under 30' como a primeira pessoa trans a receber tal honra, relatou em seu Instagram, nesta segunda-feira (1º), uma situação perturbadora. Ao pegar um carro de aplicativo, Gabriela foi assediada pelo motorista, que fez comentários inadequados e tentou intimidá-la durante o trajeto.







"No último final de semana, eu fui assediada por um motorista de aplicativo. Eu estava sozinha voltando de uma festa, eram três horas da manhã, e quando o motorista entrou por umas ruas mais desertas, ele começou a puxar um papo meio estranho", diz Gabriela no começo do vídeo. Em seguida, a influencer apresenta a gravação de uma parte do trajeto. Nela, o motorista diz: "Sextona assim, o que eu gosto de fazer mesmo é trabalhar. Trabalhar e aguardar as oportunidades né. Uma oportunidade assim... tipo, se você me desse né", completa.

Gabriela retorna seu relato para pontuar que o motorista começou a tratá-la no masculino. "Falei, tomara que ele venha no meu carro e acabou dando certo. Você tem uma energia bem positiva", diz o motorista. A influencer responde: "É o que me falam". O condutor então diz que Gabriela "é bonito pra caramba", novamente no masculino.

A mulher diz que tentou desconversar, mas o motorista insistiu no assunto. O vídeo mostra um trecho que ele sugere que, se Gabriela aceitasse, poderiam "esquentar um pouquinho". A influencer relata que, durante a corrida, em uma rua mais escura, o condutor afirmou estar de pa* duro.

"Se quiser dar uma paradinha ali, o negócio já tá daquele jeito", diz o motorista e ri. Ao dizer que sente apenas atração por mulheres, Gabriela disse que o motorista tentou "convertê-la". Gabriela conta que, ao chegar finalmente em seu destino, desceu do carro "sem olhar para trás".

A influencer aproveita o vídeo para conscientizar sobre esses casos. "Se você, homem, tá numa posição em que você tem o domínio da outra pessoa, por exemplo, você tá dirigindo, e a outra pessoa não pode sair do seu carro, você não pode usar isso a seu favor e, muito menos, ficar insistindo ou ser abusivo de alguma outra forma", afirma. Ela segue fazendo um alerta: "E se você, mulher, passou por algo assim, é muito importante denunciar. Só desse jeito a gente vai conseguir combater esse tipo de prática, esse tipo de comportamento e evitar que nós tenhamos que passar por situações desse tipo no futuro".