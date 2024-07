Apesar da luta do menino, a mãe dele, Mariza da Luz Santos não resistiu aos ferimentos - Reprodução

Apesar da luta do menino, a mãe dele, Mariza da Luz Santos não resistiu aos ferimentosReprodução

Publicado 04/07/2024 09:26 | Atualizado 04/07/2024 09:27

Bahia - Uma criança, de apenas 7 anos, que foi esfaqueada pelo padrasto enquanto tentava salvar a mãe de uma agressão, em Salvador. O menino estava internado desde o último sábado (29), quando aconteceu o crime. Nesta quarta-feira (3), A.L.S teve a morte cerebral confirmada por familiares.

Apesar da luta, a mãe dele, Mariza da Luz Santos, de 30 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no sábado. O suspeito de cometer o crime foi preso em flagrante.

Segundo a Polícia Militar (PM), equipes da 23ª Companhia Independente foram acionadas com informações de que um homem estava sendo agredido por populares. Ao chegarem ao local, os agentes foram comunicados de que ele havia esfaqueado a companheira e o enteado, além de ter colocado o próprio filho do casal, de apenas um mês de idade, dentro de um balde com água fria.

O suspeito ainda abriu o gás de cozinha da casa, para intoxicar o bebê, trancou os dois pequenos no imóvel e tentou fugir. O mais velho teve lesões porque tentou defender a mãe e também foi ferido com golpes de faca.

"Ele sempre foi o demônio, ela sempre deu sinais que não queria mais ele, mas ele não saía da vida dela. Ele não saía de jeito nenhum, até que fez uma brutalidade dessa e tirou a vida dela", disse a irmã da vítima, Larissa Santos.

As crianças foram resgatadas pelos militares e socorridas para uma unidade hospitalar. O recém-nascido recebeu alta e está com familiares.

"Ela queria sair dele, mas ele perturbava ela todos os dias. Ele é um monstro, só peço justiça e que esse monstro não saia da cadeia"



Rodrigo Bispo dos Santos foi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). No último domingo (30), ele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

De acordo com a Polícia Civil, até o momento, não há detalhes sobre a motivação do ataque. Testemunhas serão ouvidas nos próximos dias.