Momento em que os guardas imobilizam a vítima com um mata-leão e aplicam socos com ela já caídaReprodução

Publicado 04/07/2024 12:46 | Atualizado 04/07/2024 14:14

Um homem foi filmado sendo agredido por membros da Guarda Civil Municipal (GCM) em Osasco, Região Metropolitana de São Paulo, na terça-feira (2). A truculência foi denunciada pela vereadora Juliana Curvelo (PSOL-SP), do mandato coletivo AtivOZ.

GCM de Osasco, espanca brutalmente um trabalhador e pai de de família, à luz do dia pra todo mundo ver! pic.twitter.com/nKUIMyFChB — Lia De Sousa (@LiaDeSousa1) July 4, 2024

Nas imagens é possível ver o momento em que os agentes cercam o rapaz. Ele tenta se desvencilhar e entrar em uma loja de sapatos, mas é dominado por um deles. Em seguida, os outros agentes se juntam e começam a desferir golpes. Apesar dos gritos da população para acabar com a abordagem, os guardas seguem com a violência. Eles derrubam a vítima no chão, aplicam um mata-leão e começam a socá-la já caída.

Segundo Curvelo, o rapaz se chama Gustavo, é um um trabalhador da região e foi alvo das agressões após um suposto desacato. Em vídeo publicado nas redes do AtivOZ, a vítima diz que há um "sentimento de indignação e revolta" e que irá "até o fim para reverter a situação". Ele sofreu escoriações por todo o corpo e precisou imobilizar um dos braços.

Ainda de acordo com a vereadora, esta não é a primeira vez que acontece uma ação violenta da GCM no Calçadão de Osasco. Ela afirma que "todo dia acontece algum tipo de truculência" e colocou a responsabilidade no prefeito Rogério Lins (Podemos).

"Ele precisa se responsabilizar para tratar a guarda com cuidado, consiga lidar com o cotidiano, com os trabalhadores. Não é possível que gás de pimenta, mata-leão, seja o procedimento adequado para lidar com a população na rua. Isso precisa ser denunciado, a gente vai entrar com um pedido urgente de reunião com o secretário de segurança e também com o comando da guarda, para ver quais são as medidas que estão sendo tomadas para combater tanta violência aqui na nossa cidade", pontuou Curvelo.

Em nota enviada a O DIA, a Prefeitura de Osasco informou que o comando da GCM repassou as imagens das agressões à Corregedoria assim que tomou conhecimento. Também afirmou que não estimula ou instruiu os agentes a aplicarem mata-leões e afastou os seis envolvidos das funções nas ruas. Eles ficarão na área administrativa até a conclusão das apurações.

"A GCM tem um regulamento disciplinar (Lei 129, de 10 de fevereiro de 2005), o qual está passando por atualização. No original não há nada sobre o “mata-leão”. No entanto, o “mata-leão” não é ensinado, treinado ou estimulado durante as instruções da Guarda Civil Municipal de Osasco, seja na formação inicial ou nos cursos de aprimoramento", conclui a nota.