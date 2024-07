Cintia Grilo morre aos 69 anos - Reprodução do Facebook

Publicado 04/07/2024 11:27 | Atualizado 04/07/2024 12:17

Rio - Ex-mulher de Flávio Venturini, a atriz Cintia Grillo, que trabalhou em novelas como "Quatro por Quatro" (1994) e "Salsa e Merengue" (1996), morreu aos 69 anos, nesta terça-feira (02), em São Paulo. A informação foi confirmada pelo cantor em uma publicação feita no Instagram, nesta quarta (03). Ao DIA, o músico, que viveu um relacionamento com a artista no início dos anos 80, disse que ela tratava um câncer.

"Soube da morte ontem (quarta) através de um amigo. Mas ela morreu na última quinta-feira, em São Paulo. O câncer dela se alastrou nos últimos anos. A Cintia foi uma modelo muito reconhecida, uma mulher maravilhosa. Ficamos juntos durante dois anos", disse Flávio. De acordo com ele, o velório e o sepultamento de Cintia já foram realizados.

No Instagram, ele prestou uma homenagem à Cintia. "Perdi minha 'Princesa'. Cintia Grillo foi a inspiração para compor a música 'Princesa'. Descanse em paz minha querida e faça uma passagem tranquila. Onde você estiver continuará sendo minha princesa", escreveu o artista na legenda da postagem.

Nos comentários, vários famosos demonstraram apoio a Flávio. "Deus te conforte, meu querido", disse Ivete Sangalo. "Oi, Flavio! Um forte abraço e meus sentimentos ! Que Deus o conforte ainda mais!", declarou Ary Fontoura. "Meus sentimentos, meu amigo querido!", afirmou Beto Guedes. Querido… muita luz no caminhar dela, e no seu coração", desejou Elizabeth Savala.

Cintia ganhou notoriedade artística nos anos 70, quando fez parte do grupo Dzi Croquettas, versão feminina do fenômeno Dzi Croquettes. Nos anos 90, ela se consagrou como atriz por seus trabalhos em novelas da TV Globo. Ela desistiu da atuação depois da perda do filho, o cineasta Rodrigo Hammen, em um acidente de carro no Brooklin, em 2001. Na época, ele tinha 26 anos. "Minha vida paralisou, e não conseguia mais atuar", afirmou Cintia em entrevista à "Veja", em 2019.