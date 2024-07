O caminhão-tanque que explodiu transportava gás - Reprodução / Vídeo

Publicado 04/07/2024 10:25 | Atualizado 04/07/2024 10:28

Um caminhão-tanque que transportava gás explodiu na rodovia BR-010, entre os municípios de Paragominas e Ulianópolis, no sudeste do Pará, nesta quarta-feira (3). O incidente deixou seis pessoas feridas, entre elas três jornalistas do SBT que trabalhavam no local. A emissora informou que eles passam bem.

Pará... Explosão... Caminhão Tanque...BR 010... Paragominas/Ulianópolis.... Agora é só trocar a cueca hj . pic.twitter.com/xwONg207yT — Portal do Barulho! (@MiguelArraes3) July 3, 2024

A explosão também atingiu bombeiros militares que tentavam conter o incêndio. Por usarem roupas especiais e equipamentos de proteção, eles tiveram apenas queimaduras de primeiro grau, mesmo estando mais próximos do veículo.

O motorista saiu do automóvel assim que percebeu as chamas. Não foram registradas vítimas fatais.