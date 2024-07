Homem 'entalado' em uma pequena abertura - Reprodução/vídeo

Publicado 05/07/2024 13:46 | Atualizado 05/07/2024 13:46

Distrito Federal - Um preso ficou "entalado" nas grades de uma cela após tentar fugir da delegacia de Paranoá, em Brasília, na noite desta quinta-feira (4). O Corpo de Bombeiros foi acionado para remover o homem, que não sofreu ferimentos.

Segundo a Polícia Civil, a delegacia está "adotando as medidas necessárias para diminuir o espaço existente, a fim de evitar a repetição de situações semelhantes".



Durante o salvamento, o preso negou que tentou fugir. Nas imagens, é possível ver o homem "entalado" em uma pequena abertura.

Um agente se depara com a cena e questiona: "O que você está fazendo ai, jovem?". O preso responde: "Eu botei a cabeça aqui".



O policial então pergunta o motivo: "E como a metade do seu corpo está para o lado de fora?". O preso diz que foi "botar a cabeça e tentou colocar o corpo todo". E responde apenas que estava apenas "fazendo hora", porque "não tinha nada para fazer"