Policiais prenderam o homem após bater com o veículo em posteReprodução / Internet

Publicado 05/07/2024 14:58

Um pai e uma filha, de 55 e 19 anos, morreram após serem atropelados por um homem que fugiu de um pedido de abordagem policial e era perseguido por uma viatura. O caso ocorreu nesta quinta-feira (4), em Piracaia, a cerca de 80km da capital paulista, na região de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Uma terceira vítima, que estava em outro veículo atingido pelo homem, foi socorrida por um hospital da região e seu estado de saúde é desconhecido.

Pai e filha morrem após serem atropelados por fugitivo em São Paulo

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, no momento do acidente, pai e filha estavam em uma motocicleta e foram atingidos pelo fugitivo, de 19 anos, que dirigia um Honda/HR-V.Em seguida, o automóvel bateu em outro veículo, cujo condutor foi socorrido ao hospital. Os óbitos do pai e da filha foram constatados no próprio local do acidente.O suposto fugitivo foi preso em flagrante logo após a segunda batida, quando colidiu de frente com um poste. Ele foi levado à Santa Casa de Piracaia, onde passou por atendimento médico e, em seguida conduzido à Delegacia de Piracaia, onde segue preso e à disposição da Justiça, conforme a SSP."O veículo tinha registro de furto e foi apreendido", afirmou a pasta.