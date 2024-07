DJ ’Blogueirinha, a braba’ morre aos 29 anos - Reprodução Instagram

DJ ’Blogueirinha, a braba’ morre aos 29 anosReprodução Instagram

Publicado 05/07/2024 16:35

Bianca Oliveira, influenciadora digital e DJ conhecida como "Blogueirinha, a braba", morreu nesta quinta-feira, 4, aos 29 anos em Rio Verde, em Goiás. A informação foi confirmada nas redes sociais de Ana Paula Ferreira, irmã da artista.

fotogaleria

Rafael Mascarenhas, amigo de Bianca, informou ao G1 que ela havia sido diagnosticada com pneumonia e uma infecção. "Entubaram-na quinta-feira com o consentimento dela. Ela não resistiu porque a infecção e a pneumonia estavam em estado avançado".Ele também informou que o laudo conclusivo não foi divulgado, mas o laudo preliminar indicou a causa da morte como pneumonia com agravantes. Ela estava internada desde terça-feira (2), quando passou mal após retornar de uma viagem.Homenagens foram postadas nos perfis de Bianca nas redes sociais A DJ compartilhava sua rotina no Instagram, além de exibir suas conquistas. "Quem disse que travesti não comanda um som automotivo?", disse em vídeo.