Pátio do Detran durante incêndio que destruiu 300 carros Divulgação / Corpo de Bombeiros

Publicado 09/07/2024 10:22 | Atualizado 09/07/2024 10:26

Um incêndio de grandes proporções tomou conta do pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e danificou cerca de 300 veículos na segunda-feira (8). O fogo começou pela vegetação à margem da LMG-798, em Uberaba, Minas Gerais.

Segundo o 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), o incêndio começou no pátio, mas se alastrou até o imóvel antes que fosse controlado. Aproximadamente 1,5 mil veículos estavam estacionados no local no momento da confusão. As chamas foram controladas após 5h e não houve feridos.

A tenente coronel Ana Paula Borges, comandante do Corpo de Bombeiros de Uberaba, informou que houve complicações durante o combate ao fogo, pois o local não contava com equipamento preventivo contra incêndio. "Nós tivemos muitas dificuldades (de controlar as chamas) porque não havia um corredor de acesso entre os veículos", pontua.



De acordo com a JM Online, equipes da concessionária EPR-Triângulo, que administra a rodovia, foram mobilizadas e iniciaram o combate ao incêndio até a chegada dos bombeiros. Além do caminhão-pipa da concessionária, foram mobilizadas oito viaturas do Corpo de Bombeiros com 18 militares, que atuaram no combate às chamas.