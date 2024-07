Jheinifer Machado foi assassinada a facadas; Paullo Mesquita confessou o crime - Reprodução/redes sociais

Jheinifer Machado foi assassinada a facadas; Paullo Mesquita confessou o crimeReprodução/redes sociais

Publicado 11/07/2024 07:58 | Atualizado 11/07/2024 07:59

Uma jovem identificada como Jheinifer Machado, de 19 anos, foi morta a facadas em Porto Franco, na região sudoeste do Maranhão. Segundo a Polícia Cívil, o autor do crime, Paullo Mesquita usou o sangue da vítima para escrever um "recado" na parede.

O caso aconteceu na madrugada de terça-feira, 9. O corpo da jovem foi encontrado com os braços e boca amarrados com arame e com várias perfurações, na residência onde o casal morava.

De acordo com a corporação, após assassinar Jheinifer, Paullo escreveu na parede o recado "mau da vagabunda é trair!", usando o sangue da própria vítima.

fotogaleria

As investigações apontam que, depois de cometer o crime, ele fugiu para a cidade de Marabá, no estado do Pará, onde foi preso pela polícia na madrugada desta quarta-feira, 10. Paullo foi encontrado em uma praça, escondido dentro de uma manilha (um tubo de concreto).

Ainda de acordo com a corporação, ao ser capturado, Paullo confessou ter executado Jheinifer, alegando que a teria matado porque recebeu informações de que estaria sendo traído pela companheira.

Em depoimento, o homem contou que o crime aconteceu quando ele chegou em casa e encontrou Jheinifer conversando no celular com outra pessoa. Após isso, os dois iniciaram uma discussão e entraram em luta corporal. Ele ainda afirma que não lembra de detalhes do crime, apenas que teria cortado a vítima.

Jheinifer já havia passado por casos de violências anteriores. Segundo a Polícia Civil, ela era assistida pela Rede de Proteção às mulheres vítimas de violência e já havia feito um pedido anterior de Medida Protetiva contra Paullo Mesquita.

Uma jovem identificada como Jheinifer Machado, de 19 anos, foi morta a facadas em Porto Franco, na região sudoeste do Maranhão. Segundo a Polícia Cívil, o suspeito do crime, Paullo Mesquita teria usado o sangue da vítima para escrever "recado" na parede

O crime aconteceu na madrugada de terça-feira, 9. O corpo da jovem foi encontrado com os braços e boca amarrados com arame e com várias perfurações, na residência onde o casal morava.

De acordo com a corporação, após assassinar Jheinifer, Paullo escreveu na parede o recado "mau da vagabunda é trair!", usando o sangue da própria vítima.

As investigações apontam que, depois de cometer o crime, ele fugiu para a cidade de Marabá, no estado do Pará, onde foi preso pela polícia na madrugada desta quarta-feira, 10. Paullo foi encontrado em uma praça, escondido dentro de uma manilha (um tubo de concreto).

Ainda de acordo com a corporação, ao ser capturado, Paullo confessou ter executado Jheinifer, alegando que a teria matado porque recebeu informações de que estaria sendo traído pela companheira.

Em depoimento, o homem contou que o crime aconteceu quando ele chegou em casa e encontrou Jheinifer conversando no celular com outra pessoa. Após isso, os dois iniciaram uma discussão e entraram em luta corporal. Ele ainda afirma que não lembra de detalhes do crime, apenas que teria cortado a vítima.

Jheinifer já havia passado por casos de violências anteriores. Segunda a Polícia Civil, ela era assistida pela Rede de Proteção às mulheres vítimas de violência e já havia feito um pedido anterior de Medida Protetiva contra Paullo Mesquita.