Além de estuprar a companheira, homem insinuou que iria colocá-la em uma covaReprodução

Publicado 11/07/2024 09:02 | Atualizado 11/07/2024 09:50

Minas Gerias - Um homem, de 31 anos, foi preso nesta quarta-feira (10) após cometer uma série de abusos contra a sua companheira, de 27. Ele a ameaçou de morte ao cavar uma cova e dizer que este seria o destino da mulher. Além disso, o criminoso também cometeu abusos sexuais. O caso aconteceu em Itaguara, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A vítima foi até a delegacia no dia 3 de julho e contou sobre os abusos. Ela relatou que um dia o companheiro chegou em casa e, ao não encontrá-la, saiu. A mulher estava em um ponto de ônibus, aguardando os filhos. Ao vê-la, o suspeito questionou com quem ela estava falando ao celular, e a mulher respondeu que conversava com a mãe.



Naquele mesmo dia, ao chegar em casa, o suspeito confiscou o aparelho da vítima e iniciou as ameaças, dizendo que, se ela desacatasse ordens dele novamente em público, a agrediria na rua. À noite, a vítima ainda foi estuprada pelo investigado.



Alguns dias após o registro da ocorrência, o suspeito gravou um vídeo, compartilhado por aplicativo de mensagens, em que aparecia cavando uma cova e narrando que aquele seria o fim da companheira.



O homem também é investigado por lesão corporal contra o filho, de 10 anos. A polícia apura ocorrência em que o suspeito teria espancado a vítima com o cabo de um carregador de celular e uma mangueira, além de tê-la enforcado com o mesmo instrumento.