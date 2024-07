Local do acidente, no cruzamento da Avenida dos Andradas com a Avenida Francisco Sales - Reprodução / Google Maps

Local do acidente, no cruzamento da Avenida dos Andradas com a Avenida Francisco SalesReprodução / Google Maps

Publicado 11/07/2024 13:20 | Atualizado 11/07/2024 13:28

A guarda municipal Stephanie Regina Santos Quintão, de 28 anos, morreu em um acidente de moto após ser arremessada e cair no leito do rio Arrudas, em Belo Horizonte, Minas Gerais, uma queda com cerca de nove metros de altura, na manhã desta quinta-feira (11). Uma outra agente que estava no veículo com ela foi socorrida com vida e passa por cirurgia no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida dos Andradas no cruzamento com o viaduto da Avenida Francisco Sales. Em nota, a Guarda Municipal da cidade confirmou o óbito e prestou solidariedade aos amigos e familiares. Stephanie ingressou na corporação em 2023.

O prefeito Fuad Noman (PSD) lamentou o ocorrido em suas redes sociais e desejou forças à guarda que está em recuperação. "Recebi há pouco, com profunda tristeza, a notícia do falecimento da agente da Guarda Civil Municipal, Stephanie Regina Santos Quintão, em acidente automobilístico na Avenida dos Andradas. Envio minha solidariedade à família, aos amigos e colegas da corporação", disse.