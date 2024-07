Ivo de Almeida, desembargador do TJSP, é o principal alvo da Operação Churrascada - Daniela Smania / TJSP

Ivo de Almeida, desembargador do TJSP, é o principal alvo da Operação ChurrascadaDaniela Smania / TJSP

Publicado 11/07/2024 16:36

O desembargador Ivo de Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo, pediu à Polícia Federal que marque data para seu depoimento nos autos da Operação Churrascada — investigação que põe o magistrado sob suspeita de ligação com esquema de venda de sentenças. Ele alega que já se passaram mais de 20 dias desde a deflagração da operação e ainda não foi ouvido.



A petição, subscrita pelos advogados que representam Ivo — os criminalistas Átila Machado e Luiz Augusto Sartori de Castro — é endereçada à Delegacia de Repressão à Corrupção e a Crimes Financeiros, braço da PF.



Aos 66 anos, desde 1987 na carreira, Ivo de Almeida é presidente afastado da 1.ª Câmara de Direito Criminal do TJ. Seu afastamento do cargo, por um ano, foi decretado pelo ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



A Operação Churrascada fez buscas no gabinete e na residência do desembargador. Os agentes apreenderam celulares, computador e R$ 170 mil em espécie.



As suspeitas indicam que Ivo teria mantido "rachadinha" com funcionários da Câmara Criminal e até acertado receber R$ 1 milhão para favorecer um aliado de Fernandinho Beira Mar, traficante que está preso em presídio federal de segurança máxima. O ajuste não foi concretizado, segundo os investigadores, porque haveria necessidade de corromper pelo menos mais um desembargador.



Os advogados Átila Machado e Luiz Augusto Sartori de Castro informaram que ainda não tiveram acesso aos autos da Operação Churrascada. Eles destacam na petição à PF que o desembargador "elucidará todos os fatos, rechaçando qualquer pecha de ilicitude que possa recair sobre sua conduta".

Os criminalistas sustentam que Ivo de Almeida jamais participou de venda de sentenças e que todas as suspeitas são improcedentes. "Isso ficará amplamente provado. Ivo de Almeida é um desembargador correto, inocente, um homem de bem. Quando ele for ouvido todas as suspeitas serão eliminadas", afirma Átila Machado.