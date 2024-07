Lista completa de medicamentos e insumos disponibilizados pode ser acessada no portal da saúde - Elza Fiuza/Agência Brasil

Publicado 11/07/2024 18:29

Rio - No ano em que completa 20 anos, o Programa Farmácia Popular anunciou que 95% dos medicamentos e insumos fornecidos passaram a ser distribuídos de forma gratuita, a partir desta semana. A lista inclui remédios para tratar colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite . Até então, somente medicações contra diabetes, hipertensão, asma e osteoporose, além de anticoncepcionais, podiam ser retiradas de graça em unidades credenciadas.

A expectativa é de que, pelo menos, 3 milhões de pessoas que já utilizam o programa sejam impactadas, gerando uma economia de até R$ 400 por ano para os usuários. Também estão disponíveis absorventes gratuitos nas farmácias credenciadas pelo programa. A iniciativa faz parte da campanha Dignidade Menstrual, que distribui o item de higiene a pessoas de baixa renda e inscritas no CadÚnico.

Saiba como retirar os medicamentos

Para retirar os medicamentos via Farmácia Popular, basta ir até uma unidade credenciada, identificada pela logomarca do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), e apresentar a receita médica dentro do prazo de validade, que pode ser tanto do SUS quanto de serviços particulares, juntamente com um documento de identidade e CPF.

Retirada de fraldas geriátricas

Além de apresentar os documentos, para a retirada de fraldas geriátricas para incontinência:

- O paciente deve ter idade igual ou superior a 60 anos ou ser pessoa com deficiência;

- Deve apresentar prescrição, laudo ou atestado médico que indique a necessidade do uso de fralda geriátrica.

- Em caso de pessoa com deficiência, o laudo deve constar a respectiva Classificação Internacional de Doenças (CID).

Se não puder buscar os medicamentos

Pacientes acamados ou impossibilitados de comparecer à unidade credenciada do Farmácia Popular podem enviar um representante legal ou procurador para realizar a retirada dos medicamentos. Para isso, o representante deve apresentar os seguintes documentos:

- Receita médica dentro do prazo de validade, tanto do SUS quanto de serviços particulares;

- Documento oficial com foto e CPF do beneficiário titular da receita.

Paciente menor de idade

Em caso de paciente menor de idade, é necessário:

- Apresentação da certidão de nascimento ou registro geral (RG);

- Documento oficial com foto e CPF do representante legal;

- Documento que comprove a representação legal.

Representante legal

O representante legal pode ser:

- Pessoa declarada responsável por sentença judicial;

- Portador de instrumento público de procuração que outorgue plenos poderes ou poderes específicos para aquisição de medicamentos e ou fralda geriátrica junto ao Farmácia Popular;

- Portador de instrumento particular de procuração com reconhecimento de firma, que outorgue plenos poderes ou poderes específicos para aquisição de medicamentos e ou fralda geriátrica junto ao programa;

- Portador de identidade civil que comprove a responsabilidade pelo menor de idade, titular da receita médica.

Bolsa Família

Os 55 milhões de brasileiros beneficiários do Bolsa Família têm acesso a todos os medicamentos disponíveis no programa de forma totalmente gratuita. E o melhor: sem precisar fazer nenhum cadastro adicional. O reconhecimento do benefício é feito de maneira automática pelo sistema.