Matemática possui 45 questões na prova do Enem - Divulgação

Publicado 13/07/2024 05:00

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se aproxima, e com ele vêm uma reta final de muita preparação, estudos e também tensão. Entre os estudantes, as provas de Matemática e Ciências da Natureza estão entre as mais temidas. Para mostrar como estar preparado e com tranquilidade para fazer uma boa avaliação e alcançar uma boa nota nessas avaliações, O DIA consultou especialistas no assunto.

A dica de Vanessa Mendes de Almeida, professora de Matemática do Colégio Hélio Afonso, é que os candidatos devem possuir uma boa interpretação de texto. ''É importante ler a prova com calma e grifar os dados apresentados na questões. Em seguida, deve-se pensar na melhor estratégia para resolver o problema, pois muitas questões são resolvidas de maneira simples e cálculos básicos'', afirma.

Vanessa Mendes de Almeida, professora de Matemática do Colégio Hélio Alonso Divulgação

Fernanda Erculano, professora e coordenadora de Matemática do Pensi, destaca a importância significativa da disciplina para o exame, por contar com 45 questões. A prova de Matemática do Enem é conhecida por priorizar a contextualização e a aplicação prática dos conceitos matemáticos. Isso é reflexo da proposta do exame de avaliar as competências e habilidades dos estudantes em situações do dia a dia e em contextos reais.

''As questões do Enem são elaboradas para avaliar diversas habilidades dos candidatos, tais como: Interpretação de Textos Matemáticos, Modelagem Matemática e Leitura e Interpretação de Dados.

Para uma boa preparação, o candidato deve ter em mente algumas estratégias como resolver questões de edições anteriores do Enem ajuda a familiarizar-se com o estilo da prova, focar na interpretação e revisar conteúdos básicos.''

Fernanda Erculano, professora e coordenadora de Matemática do Pensi Divulgação

Em relação aos principais conteúdos abordados que os estudantes devem dar maior prioridade, a professora destaca grandezas proporcionais, porcentagem, funções, geometria plana e espacial, análise combinatória, estatística e probabilidade.

Para a temida prova de Física, Thiago Boechat, professor e coordenador de Física do Pensi, trouxe uma série de dicas aos candidatos.

Como estudar para a prova do Enem?

Para Boechat, é necessário entender que a prova de Ciências da Natureza é extremamente conteudista. E estes conteúdos estão explícitos na matriz de referência Enem, com suas competências e habilidades. Porém, alguns temas são mais recorrentes e merecem atenção especial.



''Falando de Física, que é minha área, alguns temas como Eletrodinâmica, Ondulatória e Cinemática são certos de aparecer'', explica.



Ainda sobre esses tópicos principais, o professor detalha cada um.

''A parte de Eletrodinâmica vem representada pela habilidade 5 na competência de área 2: dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. Neste assunto o aluno deve estar dominando as Leis de Ohm, associação de resistores, instrumentos de medida (amperímetro e voltímetro) e equipamentos de proteção de circuitos (fusível e disjuntores)'', avalia.

''Já em Ondulatória, que foi o tema mais abordado da prova do ano passado, a habilidade de referência é a primeira (H1) na matriz de Ciências da Natureza: reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos. Para esta parte, importante conhecer as características fundamentais de uma onda e também equação fundamental da onda, além dos fenômenos ondulatórios, que são de extrema relevância para a prova.''



''Já em Cinemática, temos a habilidade 20 da competência 6: caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. As matérias iniciais da Física como o movimento retilíneo uniforme (MRU) e o movimento retilíneo uniformemente variado (MRUV) estão sempre presentes na prova do Enem, mas vale lembrar que os lançamentos também têm sua parcela de relevância'', ressalta.



Boechat destaca ainda um assunto que permeia a maior parte das áreas da Fisica: Energia e Potência.

Thiago Boechat, professor e coordenador de Física do Pensi Divulgação

''Esse tema está representado na habilidade 23 na competência de área 6, mas também pode aparecer nas habilidades citadas anteriormente bem como na habilidade 6. Um estudante que busca uma boa preparação para este vestibular deve estar conhecendo bastante os padrões de questões dentro de cada habilidade da matriz", aconselha.



Sobre a melhor estratégia para fazer a prova, o professor e coordenador diz que existem diversos métodos, na internet, mas que o principal é entender como funciona o TRI, método de pontuação por questão do Enem, e buscar responder primeiro as questões consideradas fáceis. São questões que vão impactar diretamente na nota final de cada área, podendo fazer candidatos com um maior número de acertos ter uma nota menor que outros que acertaram menos questões.



A dica, então, é primeiro procurar as mais fáceis e focar nelas, para apenas no fim se esforçar mais nas questões mais difíceis.



Como última sugestão, Thiago destaca a importância de uma boa interpretação de texto, pois ela pode ser um diferencial na hora de ler e entender as questões: ''Um aluno que tem boa capacidade de interpretar os enunciados e sabe reconhecer as grandezas só de ver suas unidades de medida tem grandes chances de alcançar notas bem altas em Física.''

O DIA conversou com os professores do pH, Caio Zanvettor e Raphael Barbosa. Especialista em química, Caio sugeriu para a parte da disciplina em Ciências da Natureza que o candidato busque fazer uma análise de quais são os assuntos mais recorrentes.

''Como o programa é extenso e ser bom em tudo é difícil, que pelo menos o candidato chegue sabendo bem uma quantidade menor de matérias que estatisticamente falando são mais importantes.''

Já para Raphael Barbosa, professor de Física, a dica em Química e Física é que muitas vezes a questão não quer avaliar se o aluno decorou uma fórmula ou reação específica, mas se ele tem habilidade para interpretar uma tabela/gráfico. Portanto, mais uma vez, vem a importância de uma boa interpretação dos enunciados.



Além disso, ele afirma que assuntos que possuem alta correlação com problemas do mundo real, como saúde, meio ambiente e energia, costumam ser recorrentes. Portanto, estar atualizado também pode ser um diferencial para que se faça uma boa prova.

*Matéria do estagiário Diego Cury, sob supervisão de Marlucio Luna