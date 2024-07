Meteoro foi visto em cidades do Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte e Piauí - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 13/07/2024 16:48 | Atualizado 13/07/2024 17:01

A queda de um meteoro provocou clarão e iluminou os céus do Nordeste brasileiro na madrugada deste sábado (13), por volta das 00h10. Moradores de cidades no Ceará, Pernambuco, Paraíba, Bahia e principalmente Piauí viram a noite ser iluminada por uma explosão de luz no momento em que o fragmento cósmico passou.

Algumas câmeras de segurança e filmagens de celulares registraram o momento em que o fenômeno ocorreu, deixando muitos moradores assustados.

Queda de meteoro provoca clarão e ilumina os céus do Nordeste.#Meteoro #Nordeste #ODia



Crédito: Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/orkkaxlaDM — Jornal O Dia (@jornalodia) July 13, 2024

Segundo o vídeo divulgado pela organização, que é formada por astrônomos voluntários e com estações de monitoramento em planetários e universidades, o brilho intenso denotaria "massa razoável e grande velocidade". A Bramon afirma ainda estar analisando o ocorrido.



Em Tamboril (CE), a passagem foi vista pelo público durante um show da cantora Simone Mendes.

*Com informações do Estadão Conteúdo