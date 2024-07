O assassinato aconteceu no consultório entre as avenidas Getúlio Vargas e Cap. Castro - Reprodução / Google Maps

O assassinato aconteceu no consultório entre as avenidas Getúlio Vargas e Cap. CastroReprodução / Google Maps

Publicado 12/07/2024 12:27 | Atualizado 12/07/2024 13:20

O dentista Clei Bagattini foi morto a tiros dentro do próprio consultório na cidade de Vilhena, em Rondônia, na manhã desta sexta-feira (12).

Segundo testemunhas, o assassino, que seria paciente da vítima, efetuou cerca de cinco disparos.

A motivação do crime ainda é desconhecida. Ainda conforme relatos, o suspeito, que tinha uma consulta agendada, foi visto minutos antes do ocorrido tomando café em uma padaria na frente do consultório. Após o assassinato, o criminoso fugiu.

A clínica onde aconteceu o crime afirmou, por meio de sua equipe de marketing, que não se posicionará até o fim das investigações.

A identidade do suspeito não foi divulgada.