Lula diz que costuma soltar peixes que pesca, mas, este, ele iria "assar e comer" - Reprodução

Publicado 13/07/2024 19:37 | Atualizado 13/07/2024 19:38

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fisgou um pacu de 4,5 kg na manhã deste sábado (13), na Granja do Torto, casa de campo da Presidência da República, em Brasília.



Em um vídeo publicado nas redes sociais da primeira-dama, Janja da Silva, Lula aparece pescando e em seguida com o peixe na mão, explica ter o costume de soltar os animais, mas que, pelo tamanho e pelo peso do pacu, ele iria "limpar, preparar, assar e comer".



"A minha isca não machuca o peixe porque ela não tem garra. Eu costumo pegar o peixe e soltar. Agora, como esse aqui é um pacu de 4,5kg, eu não posso soltar. Isso aqui eu tenho que levar para casa, limpar, preparar, assar, e depois comer. Eu vou terminar agradecendo a Deus por ter me dado a chance de pegar esse peixe”, disse o presidente.