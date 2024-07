Polícia Civil busca maiores informações sobre a autoria e motivação do crime - Divulgação

Publicado 15/07/2024 09:56

São Paulo - Uma adolescente de 13 anos, identificada como Karen, foi encontrada morta em um rodovia de Ibiúna, na Região Metropolitana de São Paulo, no último sábado (13). A vítima estava sem roupa quando foi vista.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado, Karen havia desaparecido na quinta-feira (11) e foi identificada por seus familiares. Na ocasião, ela saiu para dormir na casa da avó, mas nunca chegou ao destino.

Foram iniciadas operações de busca para encontrar o paradeiro da então desaparecida. No entanto, seu corpo foi achado na Rodovia Teruo Konishi por moradores da região. A perícia foi acionada para o local e a Polícia Civil iniciou a investigação do caso, que foi registrado como homicídio pela delegacia de Ibiúna.



O DIA falou com uma fonte da Polícia Civil que confirmou que a vítima foi encontrada nua. O informante citou que "normalmente quando alguém desaparece e é encontrado morto já presume-se que foi vítima de alguma forma de abuso, mas ainda não tem resultado da perícia".

O prefeito, Paulinho Sasaki, publicou uma nota lamentando o ocorrido. Ele diz que a cidade está de luto e que estava esperançoso em encontrar a jovem com vida.

"Ibiúna está em luto! A perícia acaba de confirmar o falecimento da jovem ibiunense de 13 anos, Karen, que morava com a família no bairro do Gabriel. A Guarda Civil, Polícia Militar e Polícia Civil já haviam iniciado as operações de buscas com as equipes, mas infelizmente a jovem foi encontrada sem vida.



A tristeza e revolta que todos estamos sentindo neste momento é imensurável, estávamos esperançosos e torcendo que estivesse tudo bem. As autoridades já estão trabalhando para que este caso seja investigado imediatamente. Que neste momento de dor, toda a família e amigos possa se sentir abraçados e consolados. Estamos em luto", diz a nota.