Samuel Carlin, Enzo Candaten e Deivid Guimarães foram vítimas do acidenteReprodução

Publicado 15/07/2024 12:55 | Atualizado 15/07/2024 14:32

Rio Grande do Sul - Três atletas de basquete foram mortos em uma rodovia do interior do Rio Grande do Sul na manhã deste domingo (14). A namorada de um dos esportivas também foi vítima do acidente. O caso aconteceu na ERS-324, em Ronda Alta, no norte do estado.

As vítimas foram identificadas como Enzo Candaten, de 18 anos, Samuel Dal Omo Carlin, de 20, e Deivid Guimarães, de 19. Além de Milena Lazari, de 16, que era namorada de Deivid. O acidente aconteceu por volta das 7h30.

Os quatro jovens eram naturais de Chapecó, no oeste de Santa Catarina, e iam em direção à cidade de Carazinho para disputar uma competição. O motorista do caminhão saiu ileso.

Um colega de time, Adrian Schmitz, lamentou o ocorrido em suas redes sociais. Ele postou uma foto com Deivid com a seguinte mensagem: "Vá em paz, meu pequeno. Essa foi a frase que você colocou na nossa foto e devemos seguir o que ela diz



'Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apascentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas; e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima'", publicou em sua rede social.

Organizações lamentam

A Federação Catarinense de Basketball lamentou o ocorrido e citou a tristeza enorme de todos da organização.

"É com tristeza enorme que recebemos a chocante notícia dos quatro jovens catarinenses (três atletas e uma estudante) que faleceram no Rio Grande do Sul, a caminho de uma competição de basquete 3x3. Naturais de Chapecó, os três atletas e a namorada de um deles faleceram em um acidente de carro a caminho de uma competição de 3x3 em Carazinho (RS). O acidente aconteceu em Ronda Alta (RS), a cerca de 102 quilômetros de Chapecó (SC) e a 73 quilômetros de Carazinho (RS).



No carro estavam Samuel Dal Olmo Carlin (20 anos), Deivid Guimarães Cardoso (19 anos) e a namorada Milena Lazari, (16 anos), e Enzo Henrique Candaten (18 anos). O veículo atravessou a pista e bateu de frente com um caminhão.



É com profunda tristeza que a Federação Catarinense de Basketball, por meio de seu presidente, vice-presidente, diretoria, funcionários, clubes filiados e colaboradores, manifesta seu pesar pelo falecimento dos quatro jovens, os quais, dois tinham registro ativo no 3x3 da FCB.



A comunidade do basquete catarinense lamenta e se solidariza com seus familiares, amigos enlutados, colegas de clube e demais companheiros de vida dos jovens".

A Confederação Brasileira de Basketball também usou usas redes sociais para lamentar o ocorrido.

"A Confederação Brasileira de Basketball lamenta e se solidariza com famílias, amigos e nossos filiados da Federação Catarinense de Basketball (FCB) após acidente neste domingo, na rodovia ERS-324, em Ronda Alta, cidade do Rio Grande do Sul, que vitimou quatro jovens atletas de basquete a caminho de uma competição.



Enzo Candaten (18 anos)

Samuel Carlin (20 anos)

Deivid Guimarães (19 anos)

Milena Lazari (16 anos)



Que Deus conforte todos os familiares neste momento difícil, dando paz aos seus corações", diz a nota.