Chefe do Executivo Luiz Inácio Lula da SilvaMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 15/07/2024 14:43

O chefe do Executivo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a se manifestar em relação ao atentado contra Donald Trump , ex-presidente dos Estados Unidos e candidato do Partido Republicano à eleição deste ano. Em declaração a jornalistas no Palácio do Itamaraty, nesta segunda-feira, 15, o petista afirmou ser "defensor da democracia" e que condena o atentado.