Tribunal de Justiça de São Paulo - Reprodução / Google Maps

Publicado 15/07/2024 16:16 | Atualizado 15/07/2024 16:22

A Justiça de São Paulo condenou a empresa Cacau Show a pagar uma indenização de R$ 50 mil ao consultor financeiro Felipe Passos, de 45 anos. Ele foi obrigado a mostrar o pênis a policiais após ser acusado de importunação sexual em uma unidade da rede, caso que foi arquivado pelo Ministério Público por falta de provas.

Segundo o processo, durante um passeio ciclístico entre São Paulo e Itapevi, cidade da Região Metropolitana de Osasco, em abril do ano passado. Felipe parou para tomar sorvete em uma unidade da rede. No local, um homem havia tirado o pênis da calça e o colocado sobre um balcão do estabelecimento. Quando policiais militares chegaram ao local, o gerente apontou Passos como o responsável, segundo o site "Metrópoles".

Mesmo após tentar argumentar, explicando que tal atitude era impossível por causa da roupa que estava usando – um macacão com abertura de zíper pelas costas –, ele foi conduzido a uma delegacia. Felipe, então, foi levado à uma cela e a pedido do delegado, foi obrigado a mostrar o pênis três vezes para agentes da polícia e duas escrivães em momentos distintos.

Conforme afirmou o advogado Ronan Bonello, segundo a condenação, feita na última sexta-feira (12), o estoquista que fez a acusação confessou que não viu nada e mentiu a pedido de uma vendedora, que era a sua amiga. Ambos confessaram e foram demitidos por justa causa.

Em nota, a Cacau Show afirmou que está ciente da decisão e avalia os próximos passos. "Reforçamos que a prisão não foi requerida pela Cacau Show. O Sr. Delegado de Polícia de plantão com base nos depoimentos das partes entendeu que havia indícios de crime e, com base em sua convicção, determinou a prisão. No que tange aos depoimentos dos ex-funcionários somente eles podem esclarecer as razões que os motivaram a fazer as acusações", diz o comunicado.