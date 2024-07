Presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 16/07/2024 17:53

Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que quer discutir uma política de segurança pública com os 27 governadores dos Estados. Ele deu a declaração em cerimônia fechada no Palácio do Planalto, cujo áudio foi divulgado pela assessoria.

"Eu agora vou discutir uma política de segurança pública. Não vou fazer junto com Lewandowski Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça aqui, junto com a Casa Civil, com a Advocacia-Geral da União um projeto de segurança. Não. Vou chamar os 27 governadores de Estado para dizer o seguinte: o governo federal quer participar da questão da segurança pública. Queremos saber qual é o nosso papel, onde a gente entra, como a gente pode ajudar", disse o presidente da República.

Lula afirmou que a política de segurança é mais estadual do que federal. "Mas queremos construir uma coisa para esse país para dar um pouco de tranquilidade", disse o petista.