Mercadante e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pontuaram o alívio de o negócio não ter se concretizado anos atrás - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 19/07/2024 15:22

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou na tarde desta sexta-feira, 19, que, após desistir de comprar a divisão comercial da Embraer, a Boeing tem feito um "ataque" contra a companhia brasileira em busca de talentos da área. As reclamações ocorreram pouco após o anúncio do governo de novo financiamento para a companhia e foram ecoadas pelo CFO da empresa, Antônio Carlos Garcia.

As críticas não foram veladas, nem se limitaram à conversa com jornalistas. No púlpito, tanto Mercadante quanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pontuaram o alívio de o negócio não ter se concretizado anos atrás.

Mercadante e Garcia disseram que é normal existir concorrência, mas acrescentaram ser problemática a forma como a Boeing tem lidado com o tema - e defenderam, assim como o presidente Lula, o investimento no mercado nacional.

"Não temos nada contra mercado livre de empregos, mas é preciso investir no Brasil", disse Garcia em coletiva de imprensa.