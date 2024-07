Presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 19/07/2024 12:53

Em entrevista à GloboNews, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) falou sobre a relação que mantém com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Mesmo com todos os percalços, ele disse que a relação dos deputados com o governo "voltou à normalidade". "Eu mal falo com - e da - articulação política do governo. Quando me posicionei, foi porque o clima estava chegando em um nível que eu fazia a seguinte análise: um presidente da Câmara que veio de uma posição antagônica, que dá o apoiou que eu dou a um governo que precisa de uma maioria que não tem, e o tempo todo é vítima de matérias mentirosas, fake news plantadas por quem não deve? A articulação estava do avesso."

O presidente da Câmara disse também que o colégio de líderes errou na discussão do projeto de lei que equipara aborto após a 22ª semana a crime de homicídio, destacando: "A única coisa que acontece com um projeto que tramita em urgência é ele sair da discussão nas comissões", e complementou: "O Colégio errou quando não viu o resto do projeto, que deu uma versão horrenda a uma discussão que todos nós temos aversão." E defendeu "cadeiras cativas para mulheres no Congresso, Assembleias e Câmaras Municipais".

Sobre as emendas PIX, Lira defendeu que elas tenham objetivo definido. Ele falou também sobre a MP da energia, destacando: "Agora, você ter uma negociação e dois dias depois ter uma medida provisória editada que interfere direto nessa negociação, causa espécie, causou preocupação, causa distorção." E criticou a hipótese de aumento de custos aos consumidores.