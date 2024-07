Pablo Marçal (ao fundo), entre Levy Fidelix Filho (à esq.) e Leonardo Avalanche (à dir.) - Reprodução / Instagram

Pablo Marçal (ao fundo), entre Levy Fidelix Filho (à esq.) e Leonardo Avalanche (à dir.)Reprodução / Instagram

Publicado 19/07/2024 11:03 | Atualizado 19/07/2024 11:23

O presidente do PRTB paulistano, Levy Fidelix Filho, ganhou força nesta sexta-feira (19), para ser indicado como vice na chapa do influenciador Pablo Marçal (PRTB) na disputa pela Prefeitura de São Paulo. A articulação ocorre diante do racha interno que tem como pano de fundo a disputa pelo comando nacional da sigla, atualmente presidida por Leonardo Avalanche, e fundada pelo político mineiro, morto em 2021 em decorrência de complicações de uma infecção por Covid-19.

As convenções para os partidos decidirem suas chapas eleitorais começam neste sábado (20), e terminam no dia 5 de agosto. O PRTB, no entanto, ainda não marcou a data de sua reunião. Em uma sabatina na semana passada, Marçal disse que negociava o apoio do União Brasil, mas afirmou, sem entrar em detalhes, que o partido pediu "sua alma".



Na ocasião, ele afirmou que poderia ter uma mulher como companheira de chapa, citando como opções a médica Nise Yamaguchi (União), que defendeu cloroquina como tratamento para a Covid-19, e uma vereadora de São Paulo que ele não revelou o nome.



Levy Fidelix Filho se candidatou a deputado federal por São Paulo na eleição de 2022, mas não foi eleito. O pai dele, Levy Fidelix, morreu em 2021 por complicações da Covid-19. Ao longo de sua carreira política, se candidatou a presidente da República, governador, deputado federal, prefeito e vereador por São Paulo, mas não obteve êxito em nenhuma das tentativas.

* Com informações do Estadão Conteúdo