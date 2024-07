Aplicativo do Bradesco apresentou falha após apagão generalizado nesta sexta-feira (19) - Reprodução / @anthonymimimi

Aplicativo do Bradesco apresentou falha após apagão generalizado nesta sexta-feira (19)Reprodução / @anthonymimimi

Publicado 19/07/2024 10:26 | Atualizado 19/07/2024 11:00

Aviso no app do Bradesco sobre a falha no sistema devido ao apagão nesta sexta-feira (19) Reprodução

A falta de informações sobre a queda geral do sistema virou tema de diversas reclamações por parte dos brasileiros. Na rede social X (antigo Twitter), usuários do Banco Pan se revoltaram com a manutenção durante esta manhã e chegaram a ameaçar encerrar as contas. Como resposta, a instituição avisou sobre a instabilidade e que o aplicativo estaria disponível ao longo do dia.

Assim que o @bancopan voltar, vou tirar minha grana toda de lá, nunca mais passou essa raiva — Eulismar cec (@EulismarJunior) July 19, 2024

Banco pan voltou mas tá dando dados inválidos na hora de digitar a senha, meu salário está lá mds — Jhonatan de Castro (@jhoncastro_1) July 19, 2024

Usuários do Bradesco, Next e Neon também afirmaram passar pelos mesmos problemas nesta sexta-feira. Em nota, a Federação Brasileira de Bancos (Febrabran) informou que a maioria das instituições financeiras brasileiras já normalizou os serviços e as demais estão trabalhando para garantir o funcionamento dos serviços rapidamente.

Troquei meu banco para o bradesco, vou usar e acontece um apagão cibernético e nao consigo pagar as coisas — Iana (@IanaVianna) July 19, 2024

Que saco agora nem sei se meu adiantamento caiu ou não, tô des de 4hrs da manhã tentando abrir a porra da Bradesco — Yanna (@yanna_mariax) July 19, 2024

Neon tá de volta e não tá ao mesmo tempo kkkkk...



Que tragédia...



Por mais linda que seja a história dos bancos, nunca, NUNCA, deixe toda sua grana em um só banco....



Se eu dependesse do Neon e do Bradesco hoje, estava na água de salsicha... pic.twitter.com/fuYSebz9xF — Jean Ribeiroᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ༝༝ᅠ༝ᅠ༝ᅠ༝ᅠ༝༝ᅠᅠᅠ (@SCCPBarba) July 19, 2024

Se por um lado as pessoas usuaram as redes para mostrar o descontentamento com a situação, por outro elas também tentaram levar a situação na base do humor e bombardearam a internet com diversas piadas e memes sobre o apagão generalizado. Confira alguns:



os voos, microsoft, bradesco e nubank em colapso depois do apagão cibernético e eu assim:pic.twitter.com/9AXbXn4Xx4 — daniel (@daneldix) July 19, 2024 “eu toda feliz que o pagamento vai cair hoje “



a Bradesco: pic.twitter.com/OFPmdBxegS — kit kat| filha da katherine pierce (@favssdathay) July 19, 2024

O plano é:

- pegar um empréstimo de 50 mil no app do Bradesco agora durante o apagão cibernético que tá acontecendo pq o app tá indo e voltando, cai e volta, cai e volta

- daí transferir os 50 mil pra outro lugar e nunca ter que pagar pq não ficou registrado devido ao bug pic.twitter.com/y6yDfFPuS8 — Wellington Oliveira (@well_author) July 19, 2024 “ você não tá com medo do apagão cibernético ? O Bradesco e o Nubank até caiu “



Como eu imagino o mundo sem a internet : pic.twitter.com/S0bhSkveA2 — José, o doido (@icomplexado) July 19, 2024 Vou comer um salgado a seco pq não passei dinheiro do Bradesco pra Picpay, mas o Bradesco caiu por causa de apagão cibernético pic.twitter.com/tJBIU5HKWh — lis ruindade pura – 6344 WINNERS (@melisccp) July 19, 2024