Homem foi capturado por policiais próximo ao local do crimeDivulgação

Publicado 19/07/2024 10:15

Amapá - Um homem foi preso em flagrante acusado de tentar estuprar uma adolescente em uma praça no centro de Mazagão, no interior do Amapá. A vítima tem menos de 14 anos de idade.

Segundo a Polícia Civil do estado, o acusado, de 40 anos, viu a vítima em praça pública e começou a falar frases de teor sexual. Em seguida, ele tentou agarrá-la, mas a adolescente conseguiu se desvencilhar do agarrão e fugir do homem.

Sem que ele soubesse, ela procurou o prédio do Conselho Tutelar, também no centro da cidade. O órgão, por sua vez, acionou a Polícia Civil, que conseguiu prender o suspeito próximo à região onde o crime aconteceu.

"Saímos em diligências e conseguimos prender o acusado em flagrante. Durante interrogatório, ele negou as acusações e disse que abordou a vítima para convidá-la a participar de um grupo de estudos da igreja", explicou o delegado José Victor Souto.

O homem foi preso e será encaminhado à audiência de custódia. Ele responderá pelo crime de tentativa de estupro de vulnerável.