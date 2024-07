Homem foi levado do hospital em que levou o corpo do bebê direto para a delegacia - Divulgação

Homem foi levado do hospital em que levou o corpo do bebê direto para a delegaciaDivulgação

Publicado 19/07/2024 11:50

Mato Grosso do Sul - Um homem de 20 anos foi indiciado nesta quinta-feira (18) por estuprar e depois matar o próprio filho, um bebê de apenas sete meses. O caso aconteceu em Canarana, no interior do Mato Grosso.

No momento do crime, o homem praticou os abusos e depois deixou a criança chorando na cama sozinha no quarto. Cerca de dez minutos depois ele retornou ao cômodo para matar a vítima.

Enquanto era interrogado, ele confessou ter levantado o bebê a uma altura de 1,75 m e soltado na madeira de uma cama. O abusador repetiu esse processo quatro vezes até perceber que tinha matado o filho. O caso aconteceu no dia 10 de julho.

Em seguida, ele levou a criança ao Hospital Municipal Lorena Parode, que fica na mesma cidade, alegando que ela havia se engasgado. No entanto, os profissionais do hospital perceberam hematomas nos lábios e na região anal da vítima, que são possíveis indícios de abusos.

Conforme o protocolo para estes casos, os funcionários acionaram a Polícia Militar, que encaminhou o homem e a mãe da criança, que saiu do trabalho e foi diretamente para o hospital, para depor na Delegacia de Canarana. No local, o homem confessou o crime.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada para realizar exames detalhados na residência onde ocorreu o crime. O homem está preso preventivamente e irá responder por estupro de vulnerável e homicídio qualificado por meio cruel e motivo fútil.

A mãe da vítima não estava em casa no momento dos abusos e do assassinato. Ela não irá responder por nenhum crime.