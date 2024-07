Vítima da tentativa de homicídio foi abordada nos arredores de sua casa - Reprodução

Publicado 20/07/2024 11:05 | Atualizado 20/07/2024 11:06

Goiás - Um venezuelano foi preso depois de esfaquear um homem a ponto de deixá-lo paraplégico. A agressão criminosa aconteceu em Rio Verde, no interior de Goiás.

De acordo com o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), o acusado descobriu onde a vítima, de 23 anos, morava e o aguardou nos arredores de sua residência. Quando a pessoa saiu, o homem o esfaqueou no abdômen e nas costas, por diversas vezes. O crime aconteceu no dia 22 de maio.

A vítima conseguiu sobreviver, mas perdeu o controle e a sensibilidade dos membros inferiores, além de precisar de aparelhos para respirar.

No dia seguinte ao crime, o acusado deixou o Brasil e retornou à Venezuela. No entanto, os policiais do GIH receberam informações de que ele estaria escondido em Cuiabá, capital do Mato Grosso.

Os homens conseguiram localizá-lo e prendê-lo na quarta-feira (17). Ele irá responder por homicídio qualificado tentado. A Polícia Civil não esclareceu as razões para o crime.