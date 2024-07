Avião foi localizado por policiais civis e militares - Divulgação

Publicado 24/07/2024 09:14 | Atualizado 24/07/2024 09:15

Pará - Um avião com mais de 300 kg de drogas entorpecentes caiu na região da Vila Moça Bonita, no sudoeste do Pará.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, uma denúncia da população ajudou a Polícia Civil e Militar em uma operação para encontrar os destroços da aeronave na noite desta segunda-feira (22).

"Em mais uma ação conjunta entre as polícias civil e militar do Estado, conseguimos identificar uma aeronave que realizava o transporte de drogas dentro do nossos Estado. Por meio de denúncia da própria população, conseguimos localizar o avião, onde dentro estavam mais de 300 kg de drogas ilícitas", disse o secretário de Segurança Pública do Estado, Ualame Machado.

Na ação, os agentes identificaram, aproximadamente, 270 tabletes de substância semelhante a óxi, uma droga considerada mais forte que o crack, e mais 30 tabletes com substância semelhante à cocaína. No total foram apreendidas cerca de 301 kg de entorpecentes.

A Polícia Civil segue em busca do piloto da aeronave e dos responsáveis pelas drogas. O material apreendido foi apresentado à Delegacia da 9º Região de Segurança, na cidade de Pacajá.