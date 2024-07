Recém-nascida é levada por falsa pediatra em hospital de Uberlândia - Reprodução/vídeo

Publicado 24/07/2024 11:44 | Atualizado 24/07/2024 12:53

recém-nascida sequestrada na noite desta terça-feira, 23, no hospital de Uberlândia, Minas Gerais, foi encontrada na manhã desta quarta-feira, 24, em Itumbiara, Goiás, cerca de 134 km de distância da unidade onde a criança estava internada. A suspeita do crime foi presa.

Segundo Marcos Tadeu de Brito Brandão, delegado-chefe da Polícia Civil de Uberlândia, a criança passou por exames e está bem. "Não há qualquer sinal de maus-tratos", disse.

A mulher, identificada como Claudia Soares Alves, foi presa na mesma cidade. Ainda de acordo com a polícia, ela é investigada por mandar matar uma farmacêutica em Uberlândia, em 2020.

Sequestro

Com jaleco, máscara de proteção e até crachá, a mulher entrou na unidade e acessou a ala da maternidade da pediatria no Hospital da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), no Triângulo Mineiro, e se passou por pediatra da unidade.

No local, ela mentiu para os pais da bebê dizendo que a levaria para se alimentar no copinho, saiu pela porta da unidade com a criança dentro da mochila e fugiu em um carro vermelho, que foi estacionado próximo ao hospital.

A bebê tinha apenas 3h de nascimento. Câmeras de segurança do local regsitraram toda a ção, que durou apenas 5 minutos.

"Ela era muito bem articulada. Entrou, mexeu nos peitos da minha esposa para ver se tinha leite. Disse que era pediatra e que ia levar a bebê para se alimentar. Minutos depois, eu vi que a minha menina não voltava e aí percebemos que ela tinha sido levada", detalhou o pai da criança, o motorista Édson Ferreira, em entrevista para à jornalista da TV Integração, Bárbara Almeida.

Em nota, a HC-UFU que poucos instantes após o fato, a equipe do hospital acionou a Polícia Militar de Uberlândia e cedeu as imagens das câmeras requisitadas pela corporação.

"O HC já iniciou apuração interna de todas as circunstâncias do caso e está colaborando com as investigações. A instituição está à inteira disposição das autoridades e da família para a breve solução do caso", afirma.

Veja a nota completa:

"O HC-UFU informa que por volta da meia-noite uma mulher trajada como profissional de saúde, portando crachá da Universidade, entrou na maternidade e evadiu com um bebê recém-nascido do sexo feminino.



Poucos instantes após o fato, a equipe do hospital acionou a Polícia Militar de Uberlândia e cedeu as imagens das câmeras de segurança requisitadas pela corporação.



O HC já iniciou apuração interna de todas as circunstâncias do caso e está colaborando com as investigações. A instituição está à inteira disposição das autoridades e da família para a breve solução do caso."