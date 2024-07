Esplanada dos Ministérios, em Brasília - Marcello Casal/Agência Brasil

Esplanada dos Ministérios, em Brasília Marcello Casal/Agência Brasil

Publicado 25/07/2024 13:51

Um ataque hacker desestabilizou serviços do governo que utilizam o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) Multiórgão nesta terça-feira, 23. Esse sistema é responsável por processos administrativos que tramitam de forma eletrônica em nove ministérios e dois órgãos do governo federal. Com a queda dele, várias funcionalidades ficaram indisponíveis internamente.

A Polícia Federal (PF) e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) foram acionadas para investigar o caso. Procurada, a PF disse apenas que trabalha no caso, enquanto a Abin não respondeu sobre possíveis atualizações da investigação.

Em comunicado interno, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou o problema aos servidores na quarta-feira, 24, e pediu para que eles buscassem "soluções alternativas" para que os processos urgentes não fossem paralisados. Segundo o anúncio, as plataformas apresentaram problemas e pararam de funcionar às 11h de terça-feira.

Em nota divulgada à imprensa na manhã desta quinta-feira, 25, o MGI informou que parte do problema foi solucionado e que o sistema que permite a comunicação entre órgãos do governo, dos Estados e dos municípios - chamado Tramita GOV.BR do Processo Eletrônico Nacional (PEN) - foi reestabelecido no final da tarde de quarta-feira.

Entretanto, as equipes seguem trabalhando para reestabelecer o SEI nos nove ministérios afetados, diz a nota.

O Ministério também afirmou, em nota, que os serviços ofertados aos cidadãos, por meio do site oficial do governo, não foram afetados. O MGI se refere à falha como "grave incidente cibernético". Até o momento, não há relatos sobre possíveis reivindicações de autorias do ataque. Procurado pelo Estadão para atualizações sobre o caso, o ministério informou que, até o momento, não foi identificada nenhuma perda de dados ou informações.

Os ministérios e órgãos afetados pelo ataque hacker

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos,

Ministério da Fazenda,

Ministério dos Povos Indígenas,

Ministério do Planejamento e Orçamento,

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços,

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte,

Ministério da Previdência Social,

Ministério da Igualdade Racial,

Ministério das Mulheres,

Casa da Moeda e

Conselho de Controle de Atividades Financeiras.