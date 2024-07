'Coxinha' é conhecido por cometer diversos estupros na região de Belo Horizonte - Divulgação/MPMG

'Coxinha' é conhecido por cometer diversos estupros na região de Belo HorizonteDivulgação/MPMG

Publicado 25/07/2024 11:54

Minas Gerais - Ronaldo Nobre dos Santos, de 44 anos, conhecido como 'Coxinha', foi preso após ser localizado em um hospital de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele estava foragido da Justiça e já havia sido condenado a 22 anos e seis meses de prisão pela prática de um estupro, um homicídio, dois roubos, dois furtos e uma ameaça.

De acordo com a Polícia Civil, o homem se aproveitou do benefício da 'saidinha', em janeiro deste ano, para escapar da prisão em definitivo. No entanto, ele deu entrada no Hospital João XXIII no dia 17 de julho, dizendo que estava ferido depois de cair de uma árvore.

Coxinha não apresentou nenhum documento no momento em que foi internado. A sua identificação foi possível em função de suas características e de tatuagens em seu corpo, as quais já estavam incluídas no sistema penitenciário do estado. Ele foi preso nesta terça-feira (23).

Agora, enquanto aguarda alta médica, ele está sendo custodiado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

Série de abusos

Além das condenações, Ronaldo responde a processos por crime de estupro, seguido de homicídio, praticado no bairro Betânia, em novembro de 2022, e roubo seguido de estupro, no bairro Salgado Filho, em abril de 2021.

Existem outras investigações policiais em curso que podem comprovar ser Ronaldo o autor de diversos outros estupros na Região Metropolitana de Belo Horizonte, incluindo um crime ocorrido em março de 2024 no bairro Alto Barroca. Quando foi preso e condenado, em fevereiro de 2023, ele utilizava documentações falsas e se passava por um primo.

As investigações da Delegacia Especializada de Combate à Violência Sexual revelaram o modo como o homem agia. "Em dois inquéritos nossos ele pulou o muro ou portão da casa das vítimas e em um terceiro a vítima foi abordada na rua com uma faca e forçada a entrar em um barracão onde ele a estuprou", detalhou a delegada Larissa Mascotte.