Marcinha Neves estava em casa com dois amigos quando foi morta em Belo Horizonte - Reprodução

Publicado 26/07/2024 09:06 | Atualizado 26/07/2024 09:38

Dois traficantes, de 27 e 28 anos, foram detidos pela morte de Marcinha Neves, de 27 anos, na quinta-feira (25), em Belo Horizonte, Minas Gerais. O crime aconteceu após a vítima e os suspeitos discutirem por causa da uma venda de drogas. As investigações da Polícia Civil resultaram ainda no cumprimento dos mandados de prisão preventiva expedidos contra a dupla.



O assassinato aconteceu na madrugada de 23 de abril deste ano, no bairro Jardim Colonial, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana da capital mineira. No dia do crime, a vítima, que é travesti e natural de Pernambuco, estava em casa com dois amigos, quando os suspeitos entraram no imóvel. Um dos homens disparou duas vezes contra a travesti, atingida na cabeça. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.



“O motivo do crime teria sido uma desavença pela venda de drogas, em que a vítima ao comprar uma certa porção de droga (crack), teria recebido pedaços de tijolo no lugar”, explica o delegado Marcos Rios, que coordenou as investigações.



Segundo o policial, isso teria ocasionado uma discussão entre Marcinha e os traficantes da região, que posteriormente espancaram a travesti por conta de ela estar contando essa versão da história para outras pessoas. Dias depois, a vítima foi executada.

Os dois já haviam sido presos temporariamente no dia 17 de maio, sendo as prisões convertidas em preventiva. Eles irão responder por homicídio qualificado por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

Um terceiro investigado por envolvimento no crime, de 20 anos, foi morto na madrugada do dia 17 de maio. A Delegacia Especializada de Homicídios em Ribeirão das Neves investiga o caso. A suspeita é de que um dos amigos da travesti tenha participação no crime.